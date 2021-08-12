三峽科技型農黃昶閔 結合科技與農業生產安心蔬菜

每年的8月12日是國際青年日， 而青農作為農業發展不可或缺的角色， 今天來跟大家介紹本市優秀的青年農民黃昶閔。 三峽青農黃昶閔利用農業科技創立「靖食栽」品牌，秉持「盡實在」 的理念生產健康安心的生鮮蔬菜，「靖食栽」的蔬菜主打生食等級， 讓在家防疫的您也能輕鬆料理享健康。

73年次的黃昶閔，進入農業前曾於大學擔任教學助理， 教導學生之外也負責辦理創新創業等學習課程，而在這段期間， 挑戰創業的念頭也逐漸萌生，並且因為氣候變遷、 農業人口流失等議題非常熱門，黃昶閔認為這是一個發展機會， 於是在105年的時候創立了「靖食栽」品牌， 打造植物工廠將科技與農業結合，將植物所需的光照、水分、 土壤酸鹼值等，皆做系統化管理，如此一來可以減少人力需求、 碳足跡及用水量，希望能改變從農時常面臨到的氣候變遷、 產量產期不如預期等問題，並且因為在無塵室種植及通過SGS檢驗 ，主打生食等級蔬菜， 讓消費者在家能夠享用到健康安心的生鮮蔬菜。

黃昶閔表示，「靖食栽」主要生產萵苣、芝麻葉等歐美蔬菜， 另外更有生產稱為「鑽石花」的冰花， 冰花表面具有閃閃發亮像冰晶的顆粒，故稱為冰花， 咬下去有股淡淡的鹹味，口感脆嫩中帶著豐富水份，十分清脆爽口。 另因為冰花的種植條件較為嚴苛，鹽分多寡會影響口感， 溫度高低會影響生長，所以黃昶閔利用智慧化管理才能穩定生產。「 靖食栽」也於疫情期間推出防疫免運套組， 就是希望能夠讓消費者在家防疫，開心吃菜不長肉。黃昶閔也表示， 加入新北市青農聯誼會後， 透過青農間的互相交流認識其他領域的先進，得到了許多收穫， 也希望能透過自身的力量協助其他青農，一起帶動農業發展，在「 靖食栽」的購買連結中，也能買到鼎勝養蜂場的蜂蜜、 仁和鮑魚的九孔鮑等新北青農的優質農產。

農業局長李玟表示，農業局不僅持續挹注資源輔導青年農民， 也鼓勵有志青年們加入農業這個大家庭， 期盼年輕人為農業發展注入更多創新能量及活力， 疫情期間整合青農、農漁會、新北好茶等，協助媒合開創通路， 建立「美味農業得來速」網站，創造零接觸防疫的新商機， 民眾朋友只要動動手指上網訂購， 在家也能享用到新北的優質農特產品。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供