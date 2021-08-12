陪讀、陪玩、陪妳過難關 我的另一半是外國人，也是新北新住民

照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
異國婚姻生活不易，除帶領另一半跨過語言與文化差異，更要協助遇到的挫折與挑戰，包括學習中文、自行創業或投入職場，才能與另一半攜手創造美好的家庭。新北市是新住民最多的城市，教育局提供友善資源和溫馨氛圍，讓新住民在此安居樂學、幸福滿滿，在七夕情人節前夕，市民大方分享自己異國婚戀的甜蜜故事。
住在新店的李克桓退伍不久出國到春源鋼鐵泰國分公司工作，認識正在唸大學半工半讀的李拉雀薇，雙方以泰語和英語相識相戀，婚後帶著她到臺灣並住在新店。李克桓支持另一半到校園提升語文能力，就讀72小時華語文學習班。後來孩子陸續出生，每晚李拉雀薇到新店國小、文山國中念補校時，李克桓下班就接著做家事、當奶爸，哄著小孩入睡。近幾年小孩長大了，他更鼓勵李拉雀薇上通譯課程、教學支援人員培訓，擔任國際文教中心志工。如今李拉雀薇擔任移民署通譯員及新北市多所學校泰語老師，常在校園推廣多元文化，學有所用。
「愛一個人，就要尊重她喜歡的味道」李克桓回憶時提及，有次李拉雀薇想做泰國涼拌木瓜，家人說長豆不能生吃，要煮後放涼，但泰國吃法是生吃的，李拉雀薇認為改變烹飪方式就不道地了，李克桓就站出來說要尊重她習慣的吃法，才是好味道。提起老婆最棒的地方，李克桓毫不猶豫地說，最喜歡李拉雀薇的「直爽、節儉，和對家人無微不至的照顧」。
同樣住在新店的劉俊志在6年前到智利做生意時，愛上還在念書的艾珊妮，劉俊志希望她能一起回台結婚。剛開始艾珊妮十分抗拒，畢竟台灣的生活環境、文化跟語言都與南美洲迥異，更別說自己只會說西班牙文，但經歷反覆思量後，雙方認為台灣教育環境對孩子是最佳選項，於是艾珊妮決定到台灣，目前已有一名洋娃娃般的可愛女兒。個性開朗獨立的艾珊妮積極學習中文與台灣文化，參加大豐國小72小時華語文學習班、補校、國際文教中心等課程與活動，快速適應異國生活。
劉俊志很關心愛妻因防疫而影響學習，所幸大豐國小教師團隊迅速規劃線上中文學習課程，居家上課不僅省去交通時間，而且先生陪她上課，擔起中、西語即時翻譯。艾珊妮課後仍以通訊軟體繼續請教老師，甚至曾長達一小時課後輔導，而今年由板橋扶輪社與新北市共同規劃的「新北市新住民華語學習支持計畫」提供更多新住民更多學習資源。隨著72小時華語文學習班線上課程進入尾聲，艾珊妮對於開學後即將到大豐國小補校就讀充滿著期待。
劉俊志與李克桓大方分享，要讓老婆安心生活，最重要的就是了解支持、陪伴尊重，願意花時間經營家庭才能打破文化與語言的隔閡，組建幸福的婚姻。執子之手，與子偕老，新住民家庭有其不為人知的酸甜苦辣，正因如此才更顯得難能可貴。
教育局長張明文表示，新北市投入新住民教育上不遺餘力，從最基礎的中文學習、補習學校到新住民學習中心，提供多元學習方案及教學支援人員培訓及通譯課程，讓新住民朋友能適應新北的生活、安居樂業，經營幸福家庭。
照片來源：新北市教育局提供
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