陪讀、陪玩、陪妳過難關 我的另一半是外國人，也是新北新住民

異國婚姻生活不易， 除帶領另一半跨過語言與文化差異，更要協助遇到的挫折與挑戰， 包括學習中文、自行創業或投入職場， 才能與另一半攜手創造美好的家庭。新北市是新住民最多的城市， 教育局提供友善資源和溫馨氛圍，讓新住民在此安居樂學、 幸福滿滿，在七夕情人節前夕， 市民大方分享自己異國婚戀的甜蜜故事。

住在新店的李克桓退伍不久出國到春源鋼鐵泰國分公司工作， 認識正在唸大學半工半讀的李拉雀薇，雙方以泰語和英語相識相戀， 婚後帶著她到臺灣並住在新店。李克桓支持另一半到校園提升語文能 力，就讀72小時華語文學習班。後來孩子陸續出生，每晚李拉雀薇 到新店國小、文山國中念補校時，李克桓下班就接著做家事、當奶爸 ，哄著小孩入睡。近幾年小孩長大了，他更鼓勵李拉雀薇上通譯課程 、教學支援人員培訓，擔任國際文教中心志工。 如今李拉雀薇擔任移民署通譯員及新北市多所學校泰語老師，常在校 園推廣多元文化，學有所用。

「愛一個人，就要尊重她喜歡的味道」李克桓回憶時提及，有次李拉 雀薇想做泰國涼拌木瓜，家人說長豆不能生吃，要煮後放涼， 但泰國吃法是生吃的，李拉雀薇認為改變烹飪方式就不道地了， 李克桓就站出來說要尊重她習慣的吃法，才是好味道。提起老婆最棒 的地方，李克桓毫不猶豫地說，最喜歡李拉雀薇的「直爽、節儉， 和對家人無微不至的照顧」。

同樣住在新店的劉俊志在6年前到智利做生意時， 愛上還在念書的艾珊妮，劉俊志希望她能一起回台結婚。 剛開始艾珊妮十分抗拒，畢竟台灣的生活環境、 文化跟語言都與南美洲迥異，更別說自己只會說西班牙文， 但經歷反覆思量後，雙方認為台灣教育環境對孩子是最佳選項， 於是艾珊妮決定到台灣，目前已有一名洋娃娃般的可愛女兒。 個性開朗獨立的艾珊妮積極學習中文與台灣文化，參加大豐國小72 小時華語文學習班、補校、國際文教中心等課程與活動， 快速適應異國生活。

劉俊志很關心愛妻因防疫而影響學習， 所幸大豐國小教師團隊迅速規劃線上中文學習課程， 居家上課不僅省去交通時間，而且先生陪她上課，擔起中、 西語即時翻譯。艾珊妮課後仍以通訊軟體繼續請教老師， 甚至曾長達一小時課後輔導， 而今年由板橋扶輪社與新北市共同規劃的「 新北市新住民華語學習支持計畫」提供更多新住民更多學習資源。 隨著72小時華語文學習班線上課程進入尾聲， 艾珊妮對於開學後即將到大豐國小補校就讀充滿著期待。

劉俊志與李克桓大方分享，要讓老婆安心生活， 最重要的就是了解支持、陪伴尊重， 願意花時間經營家庭才能打破文化與語言的隔閡，組建幸福的婚姻。 執子之手，與子偕老，新住民家庭有其不為人知的酸甜苦辣， 正因如此才更顯得難能可貴。

教育局長張明文表示，新北市投入新住民教育上不遺餘力， 從最基礎的中文學習、補習學校到新住民學習中心，提供多元學習方 案及教學支援人員培訓及通譯課程，讓新住民朋友能適應新北的生活 、安居樂業，經營幸福家庭。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供