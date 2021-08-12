茶博農曆七月Podcast 邀「茶業好兄弟」現聲揭茶史秘辛！

照片來源：新北市文化局提供
照片來源：新北市文化局提供
農曆七月除了普渡讓好兄弟飽餐一頓外，還能聽聽祂們的私房心聲！坪林茶業博物館的podcast「超時空茶播吧」和其他的podcast很不一樣，頻道中每集主講的播客都是來自歷史上的「茶業好兄弟」，特地穿越時空而來為大家述說祂們與茶的精彩故事！
在「超時空茶播吧」中獻聲的包括來自19世紀的英國「植物獵人」羅伯特‧福鈞，在節目中述說他如何喬裝秘密潛入中國尋茶的冒險旅程；而清朝欽差大臣林則徐，則是為大家揭密茶葉如何引爆「鴉片戰爭」，進而改變了世界經貿版圖。此外，有著「臺灣紅茶守護者」之稱的新井耕吉郎先生，也在頻道中娓娓道來他生前在南投魚池培育茶樹，一生懸命為臺灣紅茶奉獻的熱血回憶！這些來自遙遠年代的「茶業好兄弟」們，透過第一人稱自述的方式，活靈活現地訴說一個個不為人知的小故事，帶領聽眾們身歷其境的重返歷史現場，更加深刻地瞭解數百年來茶業的發展與演變！
新北市文化局表示，茶博館長期致力於推廣茶文化，時常辦理多元有趣的教育推廣活動，在疫情期間更積極進行數位化轉型，除了將原本實體的展覽轉為線上展形式外，亦推出podcast等多項遠端藝文服務，「超時空茶播吧」自開播以來廣受各界好評，短短幾分鐘一集的節目知識及趣味滿點，藉此邀請大眾以「聽」的方式來認識中外茶歷史和茶文化，期待透過創意與巧思，在疫情時代的挑戰中，翻轉出博物館公眾服務的新契機與無限可能。
想知道茶業好兄弟們還透漏了什麼不為人知的獨家祕密嗎？歡迎到Spotify、Firstory、KKBOX、Apple Podcast、Google Podcast等平臺上搜尋「超時空茶播吧」收聽茶博館的podcast節目，與祂們雲端相遇！更多詳情請至坪林茶業博物館臉書粉絲專頁查詢www.facebook.com/pinglin.tea.m。