茶博農曆七月Podcast 邀「茶業好兄弟」現聲揭茶史秘辛！

農曆七月除了普渡讓好兄弟飽餐一頓外， 還能聽聽祂們的私房心聲！坪林茶業博物館的podcast「 超時空茶播吧」和其他的podcast很不一樣， 頻道中每集主講的播客都是來自歷史上的「茶業好兄弟」， 特地穿越時空而來為大家述說祂們與茶的精彩故事！

在「超時空茶播吧」中獻聲的包括來自19世紀的英國「植物獵人」 羅伯特‧福鈞， 在節目中述說他如何喬裝秘密潛入中國尋茶的冒險旅程； 而清朝欽差大臣林則徐，則是為大家揭密茶葉如何引爆「鴉片戰爭」 ，進而改變了世界經貿版圖。此外，有著「臺灣紅茶守護者」 之稱的新井耕吉郎先生， 也在頻道中娓娓道來他生前在南投魚池培育茶樹， 一生懸命為臺灣紅茶奉獻的熱血回憶！這些來自遙遠年代的「 茶業好兄弟」們，透過第一人稱自述的方式， 活靈活現地訴說一個個不為人知的小故事， 帶領聽眾們身歷其境的重返歷史現場， 更加深刻地瞭解數百年來茶業的發展與演變！

新北市文化局表示，茶博館長期致力於推廣茶文化， 時常辦理多元有趣的教育推廣活動， 在疫情期間更積極進行數位化轉型， 除了將原本實體的展覽轉為線上展形式外，亦推出podcast等 多項遠端藝文服務，「超時空茶播吧」自開播以來廣受各界好評， 短短幾分鐘一集的節目知識及趣味滿點，藉此邀請大眾以「聽」 的方式來認識中外茶歷史和茶文化，期待透過創意與巧思， 在疫情時代的挑戰中，翻轉出博物館公眾服務的新契機與無限可能。

想知道茶業好兄弟們還透漏了什麼不為人知的獨家祕密嗎？歡迎到S potify、Firstory、KKBOX、Apple Podcast、Google Podcast等平臺上搜尋「超時空茶播吧」收聽茶博館的pod cast節目，與祂們雲端相遇！更多詳情請至坪林茶業博物館臉書 粉絲專頁查詢www.facebook.com/ pinglin.tea.m。