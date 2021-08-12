2021新北市兒童藝術節8月13日全面上線 侯友宜視訊邀大小朋友同樂

萬眾期盼的「2021新北市兒童藝術節」將於明(13)日正式全面上線啦！新北市長侯友宜偕YOYO家族的草莓姐姐邀所有大小朋友一同在線上相見，大小朋友只要進到兒藝節官網就能參與，有搭配新北市全國運動會運動項目規劃的「AR互動式遊戲濾鏡」，以及全3D「怪獸奇幻草原」可以觀看精彩節目及欣賞展覽等，眾多精采活動陪伴小朋友在家盡情放電到10月31日。

新北市長侯友宜表示，「新北市兒童藝術節」是每年暑假孩子們最喜歡參與的活動，往年的童話主題、怪獸主題帶給大家深刻的印象，已經舉辦11年，累積超過500萬民眾共同參與，雖今年疫情嚴峻但還是希望能在疫情期間讓孩子們開心、溫馨又安心的參與，而首次將兒藝節全面轉型為線上舉辦。今年特別將兒藝節結合運動競技元素主題以「怪獸競技場」為核心，呼應本市睽違18年再次舉辦的全國運動會，活動期程也配合全國運到10月底，是歷年活動時間最長的一年，邀請大小朋友到全新的兒藝節官網一起線上見！

今年主題「怪獸競技場」搭配全國運結合相關運動項目，像是8隻兒藝節的可愛小怪獸們結合棒球、網球、足球、射箭、舉重、射箭及體操製作成「AR互動式遊戲濾鏡」，以及打造專屬主題曲、舞蹈「怪獸Give Me Five」讓大小朋友一起活動筋骨鍛鍊體能，將兒藝節官網打造成線上運動慶典，期盼大家能在線上響應同歡。

新北市政府文化局表示，這次全新上線的「2021新北市兒童藝術節」官網，有全3D的「怪獸奇幻草原」可以欣賞九大表演團體精采的表演節目及14組藝術裝置，還有超酷炫的10款「AR互動式遊戲濾鏡」、首創兒藝節專屬主題曲「怪獸Give Me Five」，除此之外還有「怪獸小學堂」串聯新北市8大藝文館舍，規劃一系列豐富體驗活動讓大小朋友與怪獸一起宅家放電度過充滿樂趣、寓教於樂的暑假。

「2021新北市兒童藝術節」自8月13日全面上線至10月31日，歡迎民眾8/13晚上7點至「我的新北市」臉書與市長一同開幕後，可以到「新北市文化局」臉書或兒藝節官網「怪獸奇幻草原」欣賞開幕特別節目，將由「紙風車劇團」帶來《新月傳奇》精采演出，更多活動資訊請上兒藝節官網(https://www.newtaipei-summer.tw/)及新北市文化局臉書(https://zh-tw.facebook.com/e7summer/)查詢。

照片來源：新北市文化局提供

照片來源：新北市文化局提供