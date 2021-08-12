台灣土銀統籌主辦合迪公司 新臺幣60億元聯貸案完成簽約儀式

臺灣土地銀行統籌主辦合迪股份有限公司總金額新臺幣60億元聯貸案，已成功完成募集。本案原預計籌募金額新臺幣50億元，在各銀行踴躍參貸超額認購達142%，最終以新臺幣60億元結案，並於110年8月12日簽訂聯合授信合約。

本案資金用途為償還金融機構借款及充實營運週轉所需資金，由臺灣土地銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，合作金庫、華南銀行為共同主辦銀行，並有臺灣銀行、彰化銀行、農業金庫、永豐銀行等行庫共同參與，顯見各銀行對於合迪股份有限公司長期專業及務實經營均予認同與肯定。

中租控股（中租-KY，5871）旗下合迪股份有限公司創立至今已逾34年，深耕營建及運輸兩大產業客戶，主要經營營建機具、吊車、挖土機、重車、機具設備之分期付款買賣及租賃業務，提供客戶專業之金融服務。近年亦積極投入貨車、大卡車、遊覽車及二手小車等融資業務，協助車行或車主取得資金。

合迪股份有限公司不斷開發對客戶具有價值的新業務，2019年陸續推出「卡車幫」平台及「加油卡」，除針對卡車車主及車行提供融資外，亦提供載貨媒合及加油優惠等週邊服務，擴大連結卡車司機、車行及有貨運需求之中小企業，成為中小企業最有效率的金融夥伴。

臺灣土地銀行近年積極轉型，除原有之不動產核心業務外，擴大辦理企業授信，持續推動「5+2新創重點產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務；另為支持企業與民眾共同對抗嚴重特殊傳染性肺炎疫情，積極配合政府各項紓困措施，協助受疫情影響之企業廠商及個人紓緩資金調度困境，未來仍將持續以積極、穩健及多元發展之方向，朝全方位優質金融機構目標前進。