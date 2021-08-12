學力UP、技職雙語、跨域共創 全國首推「新北教育智庫」政策旗艦寶典

新北市的地理幅員遼闊，人口居全國之冠， 教育型態豐富，儼然是全國教育模式縮影。 教育局針對現今教育重要議題，擘劃創新多元的教育政策， 由幾十年豐富教學及行政經驗的教育局輔導員擔任「新北教育智庫」 ，透過新北精銳智囊推動政策，打造全國首創教育旗艦智庫寶典。

教育局長張明文表示，教育工作推展需與時俱進， 參考各國制定政策設置智囊團對政策進行分析調查研發策略， 因此邀集有實務經驗的輔導員發揮所長， 針對教育政策重要議題提出分析、看法與建議方案， 使政策貼近現場。教育局也將輔導員提出方案置於YouTube平 台，期待與各界教育先進夥伴交流，共同討論解決困境並與以精進， 創造教育大未來。

新北教育智庫影片內容新穎且受大眾喜愛， 曾任輔導員的崇林國中校長徐巧玲所推出全國首創「新北學力UP方 案」令人驚艷，以全方位支持系統、 專業化標靶診斷及科技化智慧教學的策略進行跨科室合作及資源整合 ，讓新北學校藉由課發會及教研會規畫提升學力策略，成效斐然、 深獲好評。

另外受到大眾矚目的雙語教育， 曾任輔導員的桃子腳國中小校長郭昱晨提出「新北技職雙語計畫」， 引領技職學子走出臺灣、勇闖國際把世界帶回家。 方案透過激發孩子愛想、愛做及愛說的興趣， 用健康態度面對職涯選擇與挑戰，培養跨域學習與國際競爭力， 幫助學生適性發展並找到優勢能力，例如推廣電競常用專業英文， 在電競的同時也增進英文能力，讓新北高職生具備英語力、 競爭力及國際移動力。

現今新課綱如火如荼地推展， 曾任輔導員的育林國中校長陳榮德提出「計畫OKR」 推展新課綱核心工作。方案中聚焦優化既有資源， 強化課程特色並建立品牌，來提出解決問題的策略， 更強調政策要以專注投入優先要務，並以團隊合作精神來突破成就。 曾任輔導員的錦和高中校長張純寧，提出「 高中課程精進與大學共創學習策略」方案，盤點新課綱現況師資， 媒合大學資源及各校課程規劃，協助學生建置學習歷程檔案， 內容豐富且實用。

教育局指出，教育為國家培育人才的重要基石， 期望透過專業精銳的智囊團的智慧結晶，為新北教育做出最大貢獻， 未來也將邀請更多實務現場的教育菁英與加入智庫， 讓新北教育政策能更精準且有效制定與推展。 還有更多精彩實用內容盡在「新北教育智庫」， 第二波智庫影片已置於教育局的YouTube網站(https: //www.youtube.com/channel/ UCux0zBNqpu6akKaifQ6nvsg)， 期待並歡迎教育先進夥伴們一同觀賞交流。

照片來源：新北市教育局提供