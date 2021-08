以大型裝置聞名的藝術家塩田千春, 在驚艷眾人的巨大創作能量背後, 是一個對生命觀察入微的細膩靈魂。

富邦講堂有幸邀請藝術家塩田千春從柏林的工作室越洋連線, 與觀眾線上分享創作靈感與心得—從線材與金屬船交織的《去向何方 ?》與《不確定的旅程》談對未來的嚮往與迷惘, 透過串聯上萬把舊鑰匙的《手中的鑰匙》訴說人與人的關係, 以及從皮箱層層堆疊的《集聚——找尋目的地》 抒發離鄉背井的惆悵,在每個人生的階段, 都帶給她無比的創作能量。

鮮少在媒體面前接受大量訪談的她,這次獨家接受富邦講堂的10個 問答,輕鬆與富邦藝術基金會聊聊她會怎麼形容自己、 最拿手的料理、秘密的才華、最想精進的技能、 又或是能夠自由旅行後,最想去參觀的美術館、 以及她認為最關鍵能幫助人們創造更美好未來的事是什麼? 塩田千春在輕柔纖細的聲音背後,充滿著迷人的強大力量! 就像她深信著 “面對每一場大大小小的展覽,在可能範圍內都要用100%、 甚至是110%的心力去面對,20多年來都是這樣走過來的, 把眼前的工作全心全意的做好,就是最重要的事情了!”

面對充滿變化的現在和未來,強韌的心可以帶著我們去任何地方。 富邦講堂邀請您線上共襄盛舉,在眾多作品的某一角落, 找到屬於自己的共鳴。

Photo: 2018_installation_Absence Embodied_AGSA_photo by Saul Steed。(照片由富邦藝術基金會提供)

獨家問答搶先看: http://user114458.piee.pw/ 3m3kby 或掃QR Code觀看

3m3kby 或掃QR Code觀看 線上講座首播時間: 2021.08.20 (星期五) 晚上9點

線上講座首播頻道: 富邦藝術基金會官方YouTube

「塩田千春:顫動的靈魂」展覽資訊

「塩田千春:顫動的靈魂」自5月1日至10月17日於臺北市立美 術館展出,本展由日本東京森美術館(Mori Art Museum)館長片岡真實(Mami Kataoka)策劃,為國際知名藝術家塩田千春(Shiota Chiharu)創作生涯至今最大型且全面性的展覽, 包含數件大型裝置,另有雕塑、行為藝術錄像、攝影、 素描以及舞台設計及其相關圖稿等,邀請觀眾細細體驗藝術家25年 來超過100件觸動人心的創作。

Photo: 2017 Where are we going photo by Gabriel de la Chapelle。(照片由富邦藝術基金會提供)