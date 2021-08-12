北富銀創意迎七夕！全台分行總動員 手語放閃好吸睛

七夕將至，為了帶給民眾更活潑新鮮的情人節體驗， 台北富邦銀行自即日起推出多項趣味活動，民眾可以上北富銀LIN E官方帳號參加心理測驗，找尋自己的愛情本命色， 還有機會抽中新台幣500元戀愛金； 也可以到全台指定分行留言傳情給富邦贊助的運動選手， 當場帶走限量貼心好禮；若是覺得「愛在心裡口難開」， 不好意思對伴侶開口訴衷情，那就趕快到「FU Power」網站參加「看見。愛」七夕手語活動， 北富銀全台行員親自示範如何用手語秀恩愛， 不僅可以學到許多好玩又實用的放閃手語， 按讚還能集氣捐款幫助聽語障朋友，歡迎民眾踴躍參與， 大愛小愛一手傳遞！

在浪漫的七夕情人節，北富銀不僅推出全方位的線上線下活動， 為同仁和客戶創造美好回憶， 更期盼能把這份溫情傳遞給社會上需要關懷的弱勢朋友， 因此每年此時也會發起一場公益活動，從前年扶持失智老人、 去年捐助弱勢學童就學，到今年與台灣手語翻譯協會合作舉辦「 看見。愛」七夕手語活動，就是希望與大眾攜手為社會盡一份心力， 使人間處處有真情！

「看見。愛」七夕手語活動中， 北富銀特別邀請專業手語翻譯老師指導同仁手語傳情， 同時全台各地分行更同步發揮創意， 以手語為主題錄製上百隻傳情短片， 從輕鬆幽默的短劇到熱力十足的手語歌， 行員親自上陣示範如何以手傳情， 看完不僅能學會各種表達心意的手語，每按2個讚北富銀還會捐贈1 元給台灣手語翻譯協會，推動聽語障服務及手語教育， 歡迎大家將愛心化為行動，邀請親朋好友一起按讚， 為七夕倍增溫馨。

此外，如果想了解自己的愛情運，就不能錯過神準的「愛情本命色」 測驗，只要是北富銀LINE官方帳號好友，8/13~8/14期 間即可免費進行心理測驗及參加抽獎， 有機會和您的情人共享北富銀提供的500元戀愛金！

近來各項運動賽事選手征戰國際的優異表現， 也讓許多人瞬間戀愛了！趁著情人節，北富銀特別與勇奪金牌的「 舉重女神」郭婞淳及「台灣高球一哥」 潘政琮等富邦長期贊助的選手合作，8/13~8/19到全台20 家指定分行留言給喜愛的選手並拍照打卡，即可獲得限量金牌啤酒( 無酒精)，活動結束後北富銀還會將留言轉交給選手， 讓您的祝福鼓勵可以直達運動英雄心坎裡！而在8/13當天， 北富銀全台135家分行則會準備口罩香氛貼片致贈給來行辦理業務 的客戶，傳遞北富銀隨時隨地貼近您、守護您的真摯心意！ 各項貼心好禮數量有限送完為止， 歡迎民眾把握機會一起共享七夕甜蜜氛圍！ 詳細活動內容可參閱以下網址: