北富銀創意迎七夕！全台分行總動員 手語放閃好吸睛

七夕將至，為了帶給民眾更活潑新鮮的情人節體驗，台北富邦銀行自即日起推出多項趣味活動，民眾可以上北富銀LINE官方帳號參加心理測驗，找尋自己的愛情本命色，還有機會抽中新台幣500元戀愛金；也可以到全台指定分行留言傳情給富邦贊助的運動選手，當場帶走限量貼心好禮；若是覺得「愛在心裡口難開」，不好意思對伴侶開口訴衷情，那就趕快到「FU Power」網站參加「看見。愛」七夕手語活動，北富銀全台行員親自示範如何用手語秀恩愛，不僅可以學到許多好玩又實用的放閃手語，按讚還能集氣捐款幫助聽語障朋友，歡迎民眾踴躍參與，大愛小愛一手傳遞！
在浪漫的七夕情人節，北富銀不僅推出全方位的線上線下活動，為同仁和客戶創造美好回憶，更期盼能把這份溫情傳遞給社會上需要關懷的弱勢朋友，因此每年此時也會發起一場公益活動，從前年扶持失智老人、去年捐助弱勢學童就學，到今年與台灣手語翻譯協會合作舉辦「看見。愛」七夕手語活動，就是希望與大眾攜手為社會盡一份心力，使人間處處有真情！
「看見。愛」七夕手語活動中，北富銀特別邀請專業手語翻譯老師指導同仁手語傳情，同時全台各地分行更同步發揮創意，以手語為主題錄製上百隻傳情短片，從輕鬆幽默的短劇到熱力十足的手語歌，行員親自上陣示範如何以手傳情，看完不僅能學會各種表達心意的手語，每按2個讚北富銀還會捐贈1元給台灣手語翻譯協會，推動聽語障服務及手語教育，歡迎大家將愛心化為行動，邀請親朋好友一起按讚，為七夕倍增溫馨。
此外，如果想了解自己的愛情運，就不能錯過神準的「愛情本命色」測驗，只要是北富銀LINE官方帳號好友，8/13~8/14期間即可免費進行心理測驗及參加抽獎，有機會和您的情人共享北富銀提供的500元戀愛金！
近來各項運動賽事選手征戰國際的優異表現，也讓許多人瞬間戀愛了！趁著情人節，北富銀特別與勇奪金牌的「舉重女神」郭婞淳及「台灣高球一哥」潘政琮等富邦長期贊助的選手合作，8/13~8/19到全台20家指定分行留言給喜愛的選手並拍照打卡，即可獲得限量金牌啤酒(無酒精)，活動結束後北富銀還會將留言轉交給選手，讓您的祝福鼓勵可以直達運動英雄心坎裡！而在8/13當天，北富銀全台135家分行則會準備口罩香氛貼片致贈給來行辦理業務的客戶，傳遞北富銀隨時隨地貼近您、守護您的真摯心意！各項貼心好禮數量有限送完為止，歡迎民眾把握機會一起共享七夕甜蜜氛圍！詳細活動內容可參閱以下網址: