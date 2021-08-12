達克沃絲揭旋風訪台秘辛 韓國也被瞞在鼓裡

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）6月旋風訪台的美國聯邦參議員達克沃絲10日於專訪中揭露，「台灣為唯一獲取疫苗受阻的國家」，為激勵台灣特乘軍機前來宣布疫苗捐贈，事前並未知會南韓。

今年6月6日美國聯邦參議院達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan）、昆斯（Christopher Andrew Coons）3位參議員搭乘C-17運輸機，自南韓飛抵台北松山機場停留三小時，並宣布美國向台灣捐贈75萬劑疫苗，20日送達台灣實為250萬劑莫德納疫苗。

達克沃絲（Tammy Duckworth）接受公共政策智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies, CSIS）高級助理伊絲頓（Nina Easton）專訪時表示，中國正盡一切努力在破壞台灣的民主穩定，不同於中國，美國對台灣的疫苗援助是「無任何附加條件」。

她指出很多美國人並不清楚，在2020年新冠肆虐該國時，台灣伸出援手提供個人保護裝備等防疫用品，因此美國向台灣捐贈疫苗是雙邊「互惠的友誼」。

達克沃絲強調，台灣事實上是全世界唯一被中國阻撓獲得疫苗的國家。中國向世界各國，尤其是印太地區的國家以經貿往來施壓不得提供疫苗給台灣。當時他們在南韓得知情形，便想來台灣激勵士氣。

「我們不知道能否抵達台灣，因為當時台、韓之間沒有商業航班。政府同意我們來台並派一架軍機將我們從韓國的軍事基地送到台灣。而我們不能告訴南韓當局飛行的目的地，因為這將置他們於尷尬的境地，」這位領團來訪的參議員回憶當時的情境說道。

她表示儘管只在台灣的機場停留三小時就起飛離開，但「非常值得」，因為台灣人民都該知道，「美國沒有拋棄他們。」

在專訪中，達克沃絲將美國捐贈給台灣的疫苗誤植成400萬劑，引發有美國新捐贈疫苗來台的傳聞。經外交部查實，美國對台捐贈疫苗尚未有追加計畫，僅為議員一時口誤。