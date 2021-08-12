【台北3例、新北1例】台灣8/12增4例本土新冠肺炎、1死

台灣8/12新增4例本土及2例境外移入COVID-19確定病例；另確診個案中新增1例死亡。 (截圖自中央流行疫情指揮中心記者會) &nb... 台灣8/12新增4例本土及2例境外移入COVID-19確定病例；另確診個案中新增1例死亡。 (截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。



指揮中心表示，今日新增之4例本土病例(其中1例為居家隔離期間檢驗陽性者)，為3例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於今(2021)年8月4日至8月9日。個案分布為臺北市3例、新北市1例；其中2例為已知感染源、2例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。



指揮中心說明，今日新增1例死亡個案(案15379)，為80多歲男性，有慢性病史及其他確診個案接觸史，6月29日因其他原因住院治療，後因照顧者(案15334)確診，於7月12日進行接觸者採檢，7月13日確診，8月7日死亡。



指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月10日累計公布14,599位確診個案中，已有13,121人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.9%。



指揮中心說明，今日新增2例境外移入個案，為來臺工作和定居之外籍人士，分別為美國籍（案15927）和英國籍（案15928），兩人皆接種過COVID-19疫苗。

案15927為美國籍20多歲女性，已接種COVID-19疫苗，8月4日自美國來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，8月11日出現咳嗽及味覺異常症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；相關接觸者匡列中。

案15928為英國籍60多歲男性，長期居住於臺灣，已接種COVID-19疫苗，7月17日前往俄羅斯工作，8月10日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時在機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者2人，其中1人為同行者，列居家隔離，另1人為具適當防護之專車司機，列自我健康監測，其餘同班機接觸者匡列中。



指揮中心統計，截至目前國內累計15,820例確診，分別為1,305例境外移入，14,462本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。

2020年起累計817例COVID-19死亡病例，其中809例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、臺北市311例、基隆市28例、桃園市24例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。