台灣七夕情人節將至　悠遊卡公司推出「好神悠遊付•姻緣金限時搶」活動

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 悠遊付先前在農曆年期間推出「好神悠遊付」獲得廣大迴響，宮廟結緣金共有超過15萬人領取，適逢七夕(國曆8月14日) 即將到來，悠遊付再度推出「好神悠遊付姻緣一線牽」，無論你身邊是否有伴，都能在線上獲得月老的祝福。



悠遊付「支持防疫，保佑E化」，線上就能求好緣，此次特地集結全台知名的7家月老廟，包括艋舺龍山寺、台北指南宮、台中浩天宮、台中慈德慈惠堂、台中樂成宮、鹿港天后宮、台南祀典大天后宮等，讓有情人都可線上求得姻緣金。



悠遊卡公司董事長陳亭如表示，希望用數位結合信仰與習俗的創意，加值民眾的美好生活，今年七夕處於疫情二期警戒期間，在兼具防疫下，用悠遊付領取宮廟加持的姻緣金既安全，也能獲得來自於神明同樣的福分。



無論想脫單、加速戀情發展、斬爛桃花、遇到正緣、求復合或是夫妻想要永結同心，姻緣金都能象徵來自於月老的庇佑，以及悠遊付給予的祝福，讓感情路圓圓滿滿。



自8月14日至8月21日，悠遊付會員在悠遊付APP活動網頁掃描QRcode，即可獲得專屬祝福語及姻緣金，姻緣金超過99,999份，金額為隨機發送；如果還沒註冊悠遊付會員也沒關係，只要在活動網頁留下手機號碼，可以先保留姻緣金及祝福語，在活動結束前完成悠遊付會員註冊，就能領取結緣金及祝福語，放在手機裡見證愛情。

好神悠遊付 姻緣一線牽

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