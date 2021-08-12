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台灣七夕情人節將至　悠遊卡公司推出「好神悠遊付•姻緣金限時搶」活動

▲自8月14日至8月21日，悠遊付會員在悠遊付APP活動網頁掃描QRcode，即可獲得專屬祝福語及姻緣金，姻緣金超過99,999份，金額為隨機發送。▲悠遊卡公司表示，無論想脫單、加速戀情發展、斬爛桃花、遇到正緣、求復合或是夫妻想要永結同心，姻緣金就象徵來自於月老的庇佑，以及悠遊付給予的祝福，讓感情路上圓圓滿滿。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/08/12 15:25
圖/悠遊卡公司

圖/悠遊卡公司

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 悠遊付先前在農曆年期間推出「好神悠遊付」獲得廣大迴響，宮廟結緣金共有超過15萬人領取，適逢七夕(國曆8月14日) 即將到來，悠遊付再度推出「好神悠遊付姻緣一線牽」，無論你身邊是否有伴，都能在線上獲得月老的祝福。

悠遊付「支持防疫，保佑E化」，線上就能求好緣，此次特地集結全台知名的7家月老廟包括艋舺龍山寺、台北指南宮、台中浩天宮、台中慈德慈惠堂、台中樂成宮、鹿港天后宮、台南祀典大天后宮等，讓有情人都可線上求得姻緣金。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，希望用數位結合信仰與習俗的創意，加值民眾的美好生活，今年七夕處於疫情二期警戒期間，在兼具防疫下，用悠遊付領取宮廟加持的姻緣金既安全，也能獲得來自於神明同樣的福分。

無論想脫單、加速戀情發展、斬爛桃花、遇到正緣、求復合或是夫妻想要永結同心，姻緣金都能象徵來自於月老的庇佑，以及悠遊付給予的祝福，讓感情路圓圓滿滿。

自8月14日至8月21日，悠遊付會員在悠遊付APP活動網頁掃描QRcode，即可獲得專屬祝福語及姻緣金，姻緣金超過99,999份，金額為隨機發送；如果還沒註冊悠遊付會員也沒關係，只要在活動網頁留下手機號碼，可以先保留姻緣金及祝福語，在活動結束前完成悠遊付會員註冊，就能領取結緣金及祝福語，放在手機裡見證愛情。

台灣七夕情人節將至　悠遊卡公司8/14推出「好神悠遊付•姻緣金限時搶」活動

好神悠遊付 姻緣一線牽

【限時搶姻緣金】活動介紹

  1. 活動期間：
    110年8月14日 9：00 ~8月21日 23：59：59
  2. 活動對象：
    1. 悠遊付會員：於悠遊付APP首頁點選「領取姻緣金」按鈕>選取廟宇>領取姻緣金(金額隨機)。
    2. 非悠遊付會員：請於資格保留網頁留下手機號碼保留名額，於活動期間註冊成為悠遊付會員(完成身分驗證)即可立即領取姻緣金，活動期間內未領取則逾期失效。
  3. 活動機制：
    每人可領2家宮廟姻緣金，每人每廟限領一份，每份金額隨機發放，各廟限量份數，領完為止。(最新訊息請見悠遊卡FB 官方粉絲專頁)。
  4. 活動宮廟及限量份數：

    ❤❤❤北區

    艋舺龍山寺 15,000份
    台北指南宮 15,000份

    ❤❤❤中區

    鹿港天后宮 15,000份
    台中浩天宮 15,000份
    台中樂成宮 15,000份
    台中慈德慈惠堂 15,000份

    ❤❤❤南區

    祀典大天后宮 15,000份

如何領取姻緣金X更多活動詳情/常見問題 超連結在此
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