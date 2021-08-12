本土新冠疫情爆發另類後遺症？民調：「台灣人認同」略低於去年　　

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）台灣新冠疫情五月中爆發，全國旋即進入三級警戒，餐飲業禁內用影響民生甚鉅，而五月初及六月新冠疫苗之爭讓蔡政府團隊面臨人民的不信任與空前危機，雖然疫情在全國上下一致努力下，在三個月內從單日新增三位數降至8月中多為個位數，但台灣民意基金會12日公布的「台灣人民族認同」民調發現，疫後的「台灣人認同」似有微幅倒退趨勢，雙重（台灣人／中國人）認同上揚近5個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，在問及台灣人／中國人的民族認同時，有76.8%自認為自己是台灣人，7.5%自認為自己是中國人，11.3%自認為自己既是台灣人也是中國人，4.4%表示沒意見、不知道、拒答。

也就是說，在二十歲以上台灣人中，有77%自認為自己是台灣人，7.5%自認為自己是中國人，約11%有「既是台灣人也是中國人」的雙重認同。這項發現表示，當台灣有77%台灣人認同者，明顯超過四分之三的人有強烈的台灣認同，這已經是一種「統攝性的單一民族認同」（Overarching single national identity），它取代了中國人認同，壓倒了台灣／中國雙重認同，是任何近代民族國家發展過程中遲早都會出現的現象。

不過，游盈隆觀察到，與去年大選後／第一波疫情之初的調查相比（2020 年2 月），可以發現台灣人認同下降6.4 個百分點，雙重認同（既是台灣人也是中國人）上揚4.6 個百分點，中國人認同增加2.2 個百分點，游認為這是民族認同的不尋常起伏現象。

他推估「倒退」可能導源於兩個因素：一是上一次2020 年2 月的台灣人認同是三十年來台灣認同空前最高的一次，主要因為武漢肺炎全球大流行伊始，台灣防疫卻有「奇蹟式」的好表現，不但贏得國際讚揚，更大大催化台灣人的民族自信心與認同感，二是今年五月疫情風暴嚴重衝擊台灣防疫體系，造成空前的確診者暴增與死亡率飆高，對台灣人心、社會與經濟都造成傷害，尤其蔡政府疫苗政策及疫苗嚴重短缺的事實，讓台灣處境危險和尷尬，在一定程度上弱化了整體台灣人認同感。

不過，若從年齡層看，清楚呈現了台灣人認同與中國人認同的顯著世代差異。大體上，不分年齡或政治世代，台灣人認同已瀰漫全社會。年紀越輕，台灣認同比例越高，強度越強；反之，年紀越大，雖然台灣人認同比例依然明顯較高，但比較容易看見中國認同與雙重認同者。具體地說，20-24 歲的人有89%自認自己是台灣人，25-34 歲的人有92%，35-44 歲的人有79%，45-54 歲的人有72%，55-64 歲的人有69%，65 歲以上的人有70%。同時，中國認同與雙重認同者在34 歲以下年輕族群中明顯低於5%，呈現一種幾近「消失無蹤」的狀態。

游盈隆表示，這次調查期間是在7月19至21日之間，也就是2020 東京奧運之前，所以東京奧運的可能影響並不存在這次調查中。抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1072 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99 個百分點。