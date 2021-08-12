傳法國總部擬出售台灣事業•家樂福澄清：並無此事　統一集團：無法評論假設性議題

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）外媒報導法商家樂福計畫出售旗下台灣事業，價值逾新台幣500億元。家樂福11日傍晚澄清，已與法國總部確認，並無任何出售公告與聲明，正持續追查假消息來源。

根據外媒報導，法國零售商家樂福計劃未來數週內 ，啟動出售旗下台灣事業，事業價值約16億歐元，相當於新台幣500多億元；並已委託摩根士丹利處理出售事宜。

中央社引述家樂福接受電訪表示，已與法國總部確認，並無任何出售公告、或相關聲明，將持續追查消息來源，以釐清傳聞的來龍去脈。

法國超市巨擘家樂福（Carrefour）近年來要退出亞洲地區的傳聞始終不斷，繼2019年將中國家樂福賣掉後，台灣家樂福也「待價而沽」的傳聞四起。

家樂福近幾年在台灣獲利表現穩步成長，市場規模拓展也展現強烈企圖心，去年才大舉併購Wellcome頂好超市及高檔超市Jason’s，成為僅次於全聯的第二大超市通路；推升去年營收突破新台幣700億元，稅後盈餘19.4億元，創下新高。

統一集團持有台灣家樂福40%股權，法國家樂福則持有60%，統一集團多年來以投資者角度自居，並非實質經營者；針對法商家樂福想賣掉台灣家樂福傳聞，統一集團表示，此為媒體臆測，假設性的議題，無法做任何評論。

業界人士分析，家樂福併購頂好及Jason’s，可拉高本身「價值」，有助於日後賣個好價錢。統一如果真的吃下家樂福另外的60%股權，台灣零售通路的霸主地位將更穩固，但可能涉及壟斷問題，恐將面臨公平會調查。