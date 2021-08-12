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今年最壯觀！英仙座流星雨將登場 台灣有機會觀賞

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/12 12:08
英仙座流星雨。(照片由台北天文館提供)

英仙座流星雨。(照片由台北天文館提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）全年三大流星雨之一英仙座流星雨將在12日至13日天亮前登場，台北市天文館預估極大期時平均每小時數量可達百顆，氣象局今日表示，今晚到明天整體風向還是西南風，中南部雲量偏多，可能會有降雨，因此中南部看到流星雨的機會較低，北部、東半部機會較高。

中央氣象局告訴中央社，英仙座流星雨今年持續自7月中旬起至8月24日，極大期預估在明天凌晨3時至4時間，流星出現並不限於任何方位，入夜後民眾可以在光害少、視野廣的地方觀賞。

台北天文館表示，英仙座流星雨的母彗星為週期約133年的斯威夫特－塔特爾彗星 (Comet Swift–Tuttle)，其流星特色是速度極快，可達每秒60公里，火流星數量為所有流星雨之冠。所謂的火流星泛指亮度比最亮的行星，即-4等的金星還亮的流星，在完全黑暗處甚至可對物成影。

根據預測，英仙座流星雨是全年三大流星雨之一，今(2021)年的最佳觀賞時間將落在8月12日晚間22時至13日天亮前，因當晚無月光影響，於市郊即可看見每小時75顆的壯觀景象，而極大期時平均每小時數量可達百顆，是今年觀察條件最佳的大型流星雨。

台北天文館將在陽明山、梨山、馬祖、澎湖等地架設了星空攝影機進行直播，民眾可透過YouTube頻道欣賞這場盛大的流星雨。
台北天文館
英仙座流星雨

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