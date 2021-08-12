拜登12月召集民主峰會 蔡英文有望受邀入列

美國總統拜登宣布將在12月召開領袖民主峰會。（圖／美聯社） 美國總統拜登宣布將在12月召開領袖民主峰會。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導 ）美國白宮於美東時間11日宣布，總統拜登將在今（2021）年12月召開首屆領袖民主峰會，廣邀民主政體領袖探討對抗威權、解決貪腐以及提升對人權的尊重，今年3月美國國務卿布林肯曾表示將邀請台灣與會。

白宮宣布，拜登（Joe Biden）將於12月9日至10日聚集全球多元民主政體領導人，參與線上民主高峰會（The Summit for Democracy ）。峰會聚焦三大關鍵主題，對抗威權、解決貪腐以及提升對人權的尊重，與會者承諾並提出倡議。會後一年間各方進行協商、合作並採取行動，拜登將以實體方式舉行第二屆領袖民主峰會，邀請與會者展示履行承諾的進展。

「民主並非偶然發生，我們必須捍衛它，為之奮鬥，強化並更新它，」拜登在今年2月曾如此說道。

白宮指出，兩場峰會將邀請國家元首與公民社會、慈善事業與私部門成員齊聚一堂，讓領導人有機會互相傾聽，分享成功故事，推動國際合作，並坦誠地談論民主面臨的挑戰，從而共同強化民主復興的基礎。

僅管尚未公布與會名單，布林肯（Antony Blinken）3月出席眾議院外委會聽證會時，曾應承要邀請台灣參與峰會。

駐美大使蕭美琴當時也表示，曾在多個場合向拜登政府表達台灣期待參與民主領袖峰會，並收到積極正面的回應。如今她也告訴中央社記者，美國將台灣視為重要民主夥伴，台灣會繼續就相關會議的參與聯絡美方。