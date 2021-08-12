喉嚨卡卡還異常反芻　竟是食道憩室作怪

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】一名54歲女性，近日來發現脖子有突起的腫塊，且喉嚨時常有異物感，伴隨吞嚥困難、進食後有反芻（嘔吐）的現象等，起初以為是甲狀腺腫瘤，至新陳代謝科求診發現腫塊並非甲狀腺細胞，而是消化道細胞，趕緊轉介至耳鼻喉頭頸部進一步檢查。經食道攝影與食道鏡檢查後，證實患者主訴症狀是因某種「K-J氏食道憩室」所引起。

食道憩室為空腔 食物殘渣掉入易有口臭、異物感

臺中榮民總醫院耳鼻喉頭頸部王仲祺部長說明，食道憩室形成原因是頸部下咽和食道間的肌肉環咽肌張力異常，慢慢導致食道產生另一個空腔，好發於四、五十歲以上的成年人。然而，空腔形成後，食物的殘渣容易累積在空腔裡面，進而出現口臭，或是異物感的症狀，有時還會出現食物反芻現象。若食道憩室發炎，也可能使喉嚨出現慢性疼痛。

食道憩室可能緊鄰甲狀腺 治療時應留意併發症發生

食道憩室多半發生在食道括約肌之上，較靠近下咽（食道口）的部位。上述個案食道憩室發生的位置在食道括約肌下方，緊鄰甲狀腺，因此讓患者誤以為是甲狀腺腫瘤。為改善患者主訴症狀，需切除同側甲狀腺，以曝露出後方的返喉神經和食道憩室。王仲祺部長建議患者在手術時搭配止血融合刀避免出血，並使用返喉神經監測儀避免傷及返喉神經造成聲音沙啞的併發症，並完整切除更後方的食道憩室。術後追蹤至今，食道憩室沒有復發的現象，患者也恢復正常吞嚥功能。

返喉神經控制聲帶功能 術中儀器輔助提升手術安全性

返喉神經位於甲狀腺、氣管與食道之間，主要功能為控制聲帶運動，若不慎造成損傷，可能會造成單側聲帶麻痺，出現講話聲音漏氣、喝水容易嗆到，或是聲音沙啞等後遺症。

因此，王仲祺部長提到，在進行食道憩室或甲狀腺切除手術時，為保留返喉神經功能，建議手術時搭配返喉神經監測儀，如同導航般可即時定位神經位置，避免傷及神經；此外，若同時輔以同步切割與止血的器械，能減少出血、讓手術視野更清晰，也能縮短手術時間、幫助術後復原。不過他也提醒，此類病症若術後有傷口出血、異常分泌物、紅腫、發炎或熱痛感，也應儘早回診進一步檢查是否有併發症產生。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51028

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