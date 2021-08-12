台灣落花生新品種 高油酸台南20號可望提升國際市場競爭力

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺南區農業改良場經10年育種改良，成功開發出臺灣第一個高油酸品種「臺南20號」，新品種落花生氧化速率降低十倍，產品保鮮可增加8個月，有效改善過去花生產品易產生油耗味、不耐放、櫥架壽命過短的問題，增加產品品質穩定性與附加價值，11日在台北召開「育種新突破！台灣『花生橄欖果』翻轉花生產業」記者會。

臺南區農業改良場表示，油酸為有益於人體健康的脂肪酸，高油酸新品種花生目前也成為國際花生新品種的主要發展趨勢，因其油酸與橄欖油中的油酸含量相近，更擁有「花生橄欖果」的美譽，也是繼美、中、印等國，成為少數擁有高油酸花生品種國家之一。

高油酸落花生臺南20號，透過傳統雜交育種及分子標誌輔助選種技術研發而成，降低亞油酸合成關鍵的單一基因，提高油酸含量、降低亞油酸含量，既能保留傳統花生香醇可口風味，也大幅增加油酸含量。

而且每千粒重約800至900公克，略高於現行主要傳統品種臺南14號，屬大粒種，口感、風味也相似，氧化速率約只有臺南14號的十分之一，可大幅增加產品6至8個月以上的保存期限，預計一至二年內可陸續配合產品規劃契作上市，年產以50公頃為初期目標，期望未來可逐漸取代傳統品種。

臺南農改場指出，台灣花生年產值約20億，自給率達90%以上，目前國產花生主要供作鮮食及食品加工，其中以食品製造業者為最大需求市場，估計占整體市場60%至70%。落花生台南20號未來預期以其品種優勢，逐漸取代傳統品種。目前正積極於落花生生產重鎮雲林縣開始推廣，並結合現有保鮮加工技術，可望有效改善長久困擾花生加工品的油耗問題，同時提升台灣花生的國際競爭力。

△照片由農委會提供

△照片由農委會提供