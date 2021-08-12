農曆鬼月最應景！創新南韓恐怖電影層次 《鬼門》打造身歷其境的恐怖世界

選秀女團IOI成員金素慧坦言怕鬼，這回在《鬼門》裡詮釋勇闖鬧鬼聖地的大學生。(采昌國際多媒體提供) 選秀女團IOI成員金素慧坦言怕鬼，這回在《鬼門》裡詮釋勇闖鬧鬼聖地的大學生。(采昌國際多媒體提供)

（台灣英文新聞／藝文組 綜合報導）繼2018年《鬼病院：靈異直播》之後，又一身歷其境的「體驗型鬼片」《鬼門》即將於月底上映，比起單純模仿超自然恐怖題材的類型電影，《鬼門》將從頭到尾給觀眾帶來如進鬼屋般的刺激體驗，勢必是觀眾在今年鬼月的必看之作。

被譽為「農曆鬼月壓軸強檔」的電影《鬼門》，由《神偷大劫案》、《正義辯護人》的王牌監製打造《，並找來曾演出《迴憶》、《消屍的夜晚》等驚悚片的型男演員金剛于領銜主演，搭擋人氣選秀女團「I.O.I」金素慧共同演出。

本片劇情描述1990年，一間修煉院發生毛骨悚然的集體殺人事件。此後，修煉院陸續發生離奇的自殺或死亡事故，也讓這間修煉院最後關閉並荒廢多年。

一位擁有靈性體質的心靈研究所所長道鎮（金剛于飾演），為了揭開巫師母親在修煉院驅魔時的神秘死亡原因，他來到這間修煉院，並遇見到這邊拍攝恐怖影像，打算獲取比賽獎金的大學生。

當他們越深入其中，事態也跟著相對失控；那些縈繞在修煉院的厲鬼，紛紛對他們伸出鬼爪。究竟這群人能否活著離開？而這間修煉院又埋藏了什麼駭人的秘密？

值得注意的是，《鬼門》不同於其他恐怖電影，採用南韓最先進的拍攝技術，更是全世界首部以8K進行拍攝的作品，開創出讓人耳目一新的「K-Horror」全新層次。另外，在拍攝與製作也毫不馬虎，為了完美體現怪事不斷的封閉空間，劇組選在京畿道抱川市一處真實的廢棄建築中進行拍攝。

導演沈德根表示：「抱川的廢棄建築，實際上非常可怕，尤其一個人在走廊上走動，就會感受到渾身發抖的寒氣，我也期望觀眾們可以直接感受到這一點。」

不僅如此，導演也與攝影師利用廢棄建築中的「黑暗」要素，試圖將封閉空間裡的恐懼給最大化，刺激全片以低限的鏡頭去拍攝所有空間，也將讓冤魂從看不見的地方突然出現，帶給觀眾猶如進入鬼屋般的真實恐懼體驗。

《鬼門》卡司也是一時之選，找來曾演出過《迴憶》、《消屍的夜晚》等驚悚片，以紮實演技功底，完美消化角色的金剛于領銜主演，更是他從影生涯首度挑戰恐怖片演出，成功吸引人們視線。

此外，人氣選秀女團「I.O.I」成員金素慧，2019年也透過電影《密友禁地》（片名又譯《致允熙》），接連獲得黃金攝影獎、釜山電影評論家協會獎的「最佳新人女演員獎」肯定，完美從偶像轉型為備受矚目的女演員。

這部被譽為「農曆鬼月壓軸強檔」的必看電影《鬼門》，即將在 8月25日 於全台戲院驚悚獻映。

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