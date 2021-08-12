(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 延後一年舉辦的2020東京奧運已於今年(2021) 8月8日落幕，但日本名古屋市長河村隆之，4日咬了東奧女壘20歲投手後藤希友金牌一事，還未平息。有日媒報導，後藤可望換得一面新的金牌。

日本電視台新聞網（NNN）報導，河村隆之(Takashi Kawamura ) 4日在名古屋市役所接見後藤希友(Miu Goto)時，竟拉下口罩啃了後藤的奧運金牌，引發眾怒。許多網友批評太失禮，表示應該換一面新獎牌給後藤；還有許多民眾致電名古屋市役所表達不滿。

報導說，有相關人士透露，後藤事後曾表示，這面金牌是日本女壘隊勝利後在頒獎台上被授與的金牌，無意換得一面新的金牌。

不過，文部科學大臣萩生田說：

「在教育上是非常不好的事。竟然把別人很珍貴的東西（金牌）放進自己口中。」

台灣中央社11日報導, 萩生田對此事很重視，而且各界希望讓後藤換一面新的金牌的聲浪高，因此決定給後藤換一面金牌。

有關此事，後藤所屬的豐田汽車公司曾發出聲明表示，河村的行為是不適當的行為，而且感受不到對選手的敬意。

東奧暨帕運組織委員會5日曾表示，目前僅針對獎牌出現製造瑕疵的情況，可以提供選手無償更換，「除此之外（例如因為個人行為造成金牌留下齒痕等）都不屬於可更換的對象」。

讀賣新聞5日報導，河村當天下午受訪時公開致歉說，

「我玷汙了(選手) 經過長期努力所獲得的金牌，在此由衷表達歉意」。

至於為什麼會想要去咬選手的金牌，河村說，「自己在體育方面留下不少遺憾，所以對金牌一直有所憧憬」，然後就在那一瞬間做了這個舉動。

對外界有人批評咬選手金牌的動作，簡直形同性騷擾，河村說，自己不認為這樣算是性騷擾或職權霸凌。

後藤效力的壘球母隊豐田汽車公司，5日以社長豐田章男名義向河村提出抗議文件；名古屋副市長杉野等人5日下午更帶著河村的書面道歉文件，親赴位於愛知縣豐田市的豐田汽車公司，河村本人並未現身。

河村本人5日也致電日本奧林匹克委員會（JOC）主席山下泰裕，為自己的爭議行為致歉。

豐田汽車表示，金牌是每位運動員長期努力不懈的結晶，在每位選手受疫情影響甚至只能自己為自己戴上獎牌的情況下，「（河村的行為）完全讓人感受不到對運動員的尊敬與贊賞，而且也沒有考量到防疫，真的非常令人遺憾」。豐田汽車表示，深切期盼河村能拿出身為負責任領導人的行為。

中央社5日報導, 在東奧獲得柔道男子60公斤級金牌的日本選手高藤直壽在推特上說，光看影像就聽到牙齒咬金牌發出的聲音，

「我們對自己獲得的金牌都小心呵護，深怕金牌受到一點損傷，後藤完全沒有生氣，如此心胸寬大真的很了不起，換做我早就哭了」。

2012年倫敦奧運獲得羽球銀牌的日本選手藤井瑞希說，「我也有過，眼淚都流出來了」，透露自己的獎牌也曾被他人咬過，希望以後不要再發生這樣的事，也呼籲大家要尊重運動員。

日本電視台報導，看到不是奧運選手的人，竟然在選手面前咬金牌的驚人畫面，日本中京大學運動科學系教授來田享子說，把別人的東西放進自己的嘴裡，本身就非常失禮，甚至也毀損了選手的價值，「在所有的意義上，都已經超過常識範圍」。

【傻眼!】日本名古屋市長拉下口罩啃選手金牌 東奧女壘投手後藤希友•可望獲換一面新獎牌