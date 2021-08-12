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【傻眼!】日本名古屋市長拉下口罩啃選手金牌　東奧女壘投手後藤希友•可望獲換一面新獎牌

▲日本文部科學大臣萩生田對此事很重視，而且各界希望讓後藤換一面新金牌的聲浪相當高，因此決定給後藤換一面金牌。▲東奧暨帕運組織委員會5日曾表示，目前僅針對獎牌出現製造瑕疵的情況，可以提供選手無償更換，「除此之外（例如因為個人行為造成金牌留下齒痕等）都不屬於可更換的對象」。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/08/12 11:13
外界有人批評名古屋市長河村(圖左) 咬選手金牌的動作，簡直形同性騷擾 (圖/路透) 

外界有人批評名古屋市長河村(圖左) 咬選手金牌的動作，簡直形同性騷擾 (圖/路透) 

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 延後一年舉辦的2020東京奧運已於今年(2021) 8月8日落幕，但日本名古屋市長河村隆之，4日咬了東奧女壘20歲投手後藤希友金牌一事，還未平息。有日媒報導，後藤可望換得一面新的金牌。

日本電視台新聞網（NNN）報導，河村隆之(Takashi Kawamura ) 4日在名古屋市役所接見後藤希友(Miu Goto)時，竟拉下口罩啃了後藤的奧運金牌，引發眾怒。許多網友批評太失禮，表示應該換一面新獎牌給後藤；還有許多民眾致電名古屋市役所表達不滿。

報導說，有相關人士透露，後藤事後曾表示，這面金牌是日本女壘隊勝利後在頒獎台上被授與的金牌，無意換得一面新的金牌。

不過，文部科學大臣萩生田說：

「在教育上是非常不好的事。竟然把別人很珍貴的東西（金牌）放進自己口中。」

台灣中央社11日報導, 萩生田對此事很重視，而且各界希望讓後藤換一面新的金牌的聲浪高，因此決定給後藤換一面金牌。

有關此事，後藤所屬的豐田汽車公司曾發出聲明表示，河村的行為是不適當的行為，而且感受不到對選手的敬意。

東奧暨帕運組織委員會5日曾表示，目前僅針對獎牌出現製造瑕疵的情況，可以提供選手無償更換，「除此之外（例如因為個人行為造成金牌留下齒痕等）都不屬於可更換的對象」。

讀賣新聞5日報導，河村當天下午受訪時公開致歉說，

「我玷汙了(選手) 經過長期努力所獲得的金牌，在此由衷表達歉意」。

至於為什麼會想要去咬選手的金牌，河村說，「自己在體育方面留下不少遺憾，所以對金牌一直有所憧憬」，然後就在那一瞬間做了這個舉動。

對外界有人批評咬選手金牌的動作，簡直形同性騷擾，河村說，自己不認為這樣算是性騷擾或職權霸凌。

後藤效力的壘球母隊豐田汽車公司，5日以社長豐田章男名義向河村提出抗議文件；名古屋副市長杉野等人5日下午更帶著河村的書面道歉文件，親赴位於愛知縣豐田市的豐田汽車公司，河村本人並未現身。

河村本人5日也致電日本奧林匹克委員會（JOC）主席山下泰裕，為自己的爭議行為致歉。

豐田汽車表示，金牌是每位運動員長期努力不懈的結晶，在每位選手受疫情影響甚至只能自己為自己戴上獎牌的情況下，「（河村的行為）完全讓人感受不到對運動員的尊敬與贊賞，而且也沒有考量到防疫，真的非常令人遺憾」。豐田汽車表示，深切期盼河村能拿出身為負責任領導人的行為。

中央社5日報導, 在東奧獲得柔道男子60公斤級金牌的日本選手高藤直壽在推特上說，光看影像就聽到牙齒咬金牌發出的聲音，

「我們對自己獲得的金牌都小心呵護，深怕金牌受到一點損傷，後藤完全沒有生氣，如此心胸寬大真的很了不起，換做我早就哭了」。

2012年倫敦奧運獲得羽球銀牌的日本選手藤井瑞希說，「我也有過，眼淚都流出來了」，透露自己的獎牌也曾被他人咬過，希望以後不要再發生這樣的事，也呼籲大家要尊重運動員。

日本電視台報導，看到不是奧運選手的人，竟然在選手面前咬金牌的驚人畫面日本中京大學運動科學系教授來田享子說，把別人的東西放進自己的嘴裡，本身就非常失禮，甚至也毀損了選手的價值，「在所有的意義上，都已經超過常識範圍」。

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