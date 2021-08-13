〈時評〉「九二共識」再來拜　國民黨路線改革又回到原點

國民黨內部再度統一了，在兩岸關係的定調上，包括現任黨主席江啟臣最新提出的「憲法九二」，其實都是換湯不換藥的「九二共識」，這意味著國民黨路線改革又回到原點，只是這個名詞在大選過程中，到底能爭取到多少選民支持，恐怕連江啟臣都要打上一個大問號？

不過，江啟臣重返「九二共識」的老路並不意外，從他上任黨主席之前，一直刻意避開這個名詞，到後來受到黨內大老的壓力，言談裡開始提到這個字眼，已代表江啟臣正在修正自己的路線，如今只是換個包裝重新登場，「憲法九二」的骨子裡仍是「九二共識」。

江啟臣對自己正式轉向，也有一套說詞，他強調，九二共識為過去兩岸和平穩定發展的關鍵，但因為一連串事件遭到誤解，如今大家對九二共識的理解與信任正逐步恢復，「憲法九二」的說法可以讓原汁原味、求同存異的九二共識，繼續成為台灣民眾的主要選項。他甚至還說，要回到馬政府時期「不統、不獨、不武」的和平狀態。

江啟臣選在此時提出「憲法九二」、「九二共識」可以有幾個解讀，首先，是國民黨其他黨主席參選人朱立倫、卓伯源都主張「九二共識」，若江啟臣的路線不同，在接下來參選過程中，肯定會遭遇許多攻訐，吃力不討好。

其次，國民黨不論執政與否，只要想處理兩岸關係，或多或少都需仰賴中共的支持，雖然中共不會在國民黨主席改選時明顯表態，但對岸的言行舉止，將有反輔選的效果，間接對參選人造成衝擊。

第三，黨內大老包括馬英九在內，念茲在茲皆是九二共識，若無法獲得這些人的認同，等於直接影響到自己的選票。

第四，國民黨主席選舉是黨員投票為主，為了爭取更多黨員的支持，勢必要尋求黨內最大公約數，也就是回到九二共識的論述上，才有機會繼續爭取連任。

可是，國民黨員的最大公約數，並不等於一般選民的最大公約數，畢竟在上次總統大選時，台灣共識已獲得多數選民的支持，九二共識早已不是主流民意，江啟臣明明很清楚這一點，所以剛上任黨主席時，企圖走出這個框架，但迫於現實的壓力，只能又回到這個架構下。

國民黨重返「九二共識」的老路，到了總統大選時，兩岸關係的論述將受到愈多限制，一旦藍綠對決時，能爭取到的選票只會愈來愈少。

（作者李平華，資深媒體人）