中國報復性驅離立陶宛大使 檢疫隔離完立刻離境

中國10日宣布召回其駐立陶宛的大使，中國與立陶宛間關系緊張。 中國10日宣布召回其駐立陶宛的大使，中國與立陶宛間關系緊張。

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）中國不滿立陶宛批准以「台灣」名義在當地設代表處，10日要求該國召回駐中大使米凱維切涅，她11日表示已收到離境的通知。

法新社報導，今（2021）年7月月立陶宛宣布我國將以「台灣」之名在當地設立辦事處，此舉被中國視為公然違背「一中原則」，作為報復，中國在10日召回駐立陶宛大使，並要求立國也召回駐中大使。

立國駐中大使米凱維切涅（Diana Mickeviciene）11 日證實，已經收到中國發出的離境通知。她剛抵達北京就被告知需儘快返回立國首都維爾紐斯（Vilnius）。

「我剛抵達北京...就接獲必須離開的通知，」她在給法新社的郵件中寫道。

米凱維切涅表示，她需要接受21天強制隔離檢疫，一但隔離結束可以移動，便會離開中國。

立陶宛當局對北京此舉表示「遺憾」，並在聲明中表示：「儘管尊重一中原則，（立陶宛）決心與台灣發展互惠關係。」

歐洲聯盟（EU）同樣對北京舉措表達遺憾，而本次也是中國首度因台灣代表處而自歐盟成員國召回駐外大使。

立陶宛近年來抗中友台的立場日漸鮮明，自今（2021）年2月國會批准退出由中國引導的「17+1」中國－中東歐國家合作倡議，立陶宛便開始展現與台灣友好的立場。該國6月22日宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，爾後於7月兩國宣佈互設代表處，立陶宛更成歐洲首個允許我國以「台灣」之名營運代表處的國家。

美國國務院11日也發聲挺立陶宛的友台立場，發言人普萊斯（Ned Price）表示，美國與盟友立陶宛站在一起，並譴責中國召回駐立大使以及要求立國召回駐中大使這些報復性作為。他表示，美國支持歐洲的夥伴與台灣發展互惠關係。台灣在公共衛生、先進製造業與民主治理等諸多領域是全球領袖，美國以及國際社會與台灣來往獲益良多。