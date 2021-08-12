Google固定居家辦公者　疫情後將依通勤遠近被減薪

（台灣英文新聞 /綜合報導）自新冠肺炎在各國流行後，許多公司配合政府防疫措施，讓員工改為居家上班。路透社日前報導，美國網路搜尋引擎龍頭Google公司的員工如果從辦公室上班轉為永久居家辦公，將依通勤者的遠近，在薪資面臨不同幅度的調整。

綜合媒體報導，Google發言人表示，他們公司的薪酬待遇向來是依地點決定，並根據員工在不同城市工作地點，依當地就業市場最高薪資標準調整」。

不願具名的Google員工上下班通勤時間約2小時，曾考慮居家辦公但最後仍決定進西亞圖辦公室工作，他透露，根據公司6月發布的工作地點薪資計算器（Work Location Tool），如果他選擇居家辦公，其薪水可能會被降薪約10%。

住在康乃狄克州史丹福（Stamford）的員工，通勤時間須1小時才能到紐約市辦公室上班，如果選擇居家辦公可能面臨減薪15%，但在同一個辦公室工作，每人的狀況就不一樣，住在紐約市的員工選擇在家上班，則不會被減薪。

隨著各地疫情的發展，矽谷大型公司包括臉書（Facebook）和推特（Twitter）都在探索居家辦公的薪酬發放方式，其他較小規模的公司，如社群網站Reddit或是Zillow則不採用地理區劃分薪酬制度。