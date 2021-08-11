誠品行旅中秋選食 炙燒和牛頰牛肉麵

綿長溫暖的麵食，在漢字文化圈千年共享的飲食脈動中， 被寄予了祝福、順利、長久與思念的美好寓意。 隨著瞬息萬變的大地光景，又有多久沒能好好回家與家人相聚呢?以 月之圓兆人之團圓，即將到來的中秋佳節， 更加乘了對家人的思念之情，致力於提供一處美好生活想像所在的e slite hotel誠品行旅，邀請闔家同心犇月，為旅人獻上「 炙燒和牛頰牛肉麵｜團圓禮盒」，每盒1,080元(4人份)， 將春節期間銷售一空、深受饕客推崇與好評的伴手禮再次華麗登場， 選用澳洲和牛最精華軟嫩又富含膠質的臉頰肉部位， 以炙燒手法帶出陣陣誘人的碳焙香氣，湯頭更是經過大量蔬菜、 牛骨與嚴選香料等食材細滷慢熬的繁複烹飪工藝，淬煉出層次豐富的 濃郁湯底，每一口都觸動著心靈與味蕾。禮盒內含四人份的炙燒和牛 頰料理包與麵條，搭襯傳承多元文化的紅磚色禮盒設計， 為中秋佳節伴手禮注入一抹知性的人情溫度，在談笑之間，伴隨月光 傳遞思念，也一同品嚐地道且回味無窮的銷魂味覺。

「炙燒和牛頰牛肉麵｜團圓禮盒」(4人份)每盒1,080元，即 日起開放預訂，凡8/31前搶先預訂或誠品人會員立即獨享85折 禮遇。訂購專線：+886-6626-2885。

遊子歸心 以一碗溫潤的日常好味傳達思念

好好回家吃一碗麵，是異鄉遊子最平凡也最深刻的生活畫面， 有著求學時青春懵懂的難忘記憶， 也有長大後拌入辛酸苦辣的人生況味，而牛肉麵對台灣人來說， 更各自蘊藏著一段段深烙心扉的生命篇章。 誠品行旅邀請旅人們與摰愛的家人共享珍貴的團圓時光， 特別於中秋佳節再次獻上「炙燒和牛頰牛肉麵︱團圓禮盒」，採用澳 洲和牛最精華的臉頰肉部位，其肉質細緻滑嫩， 於淋上紅油後揉入炙燒手法將油脂巧妙轉化為銷魂的碳焙焦香， 其筋與油花比例均勻，口感軟嫩封唇、富有豐富膠質， 湯頭更是經過二道繁複工法費心熬製，以大量的蔬菜、 香料與牛骨先滷製六小時之後，再取其牛油加入陳皮、月桂葉、 花椒與豆瓣醬等辛香料再次悉心慢煨四小時為紅燒牛肉湯， 層層的繁複手法，交織濃郁醇厚又爽口的風味， 期待為旅人盛滿誠摯的款待心意，用一份承載親切回憶的質感美味為 情感加溫，留下無可取代的人文刻度。

珍惜聚首的美好時光 銷魂美味優雅上桌

eslite hotel誠品行旅「炙燒和牛頰牛肉麵｜團圓禮盒」，內含炙燒和 牛頰料理包及麵條包，可供四人分享品嚐， 其中麵條部份嚴選來自台南，傳承古法工藝純手工製成的麵體， 通過長時間的日曬，質地細緻Q滑，透著爽朗的陽光香氣， 料理包則採用經過嚴謹製程的常溫包裝， 僅需簡單覆熱即可優雅上桌。 食用方式為先將包裝內的乾燥生麵條置於沸水中烹煮約5-6分鐘， 建議可於煮沸後浸入冷水降溫，使其口感更為彈牙有嚼勁， 再將麵條撈起備用， 接著將常溫炙燒和牛頰料理包倒入鍋內煮沸約一分鐘後， 加入麵條一同加熱，待再次煮沸時即可享用， 亦可依個人喜好加入辣油、蔥花或酸菜提升風味， 邀請全家共聚一堂，從容品味一段月圓人團圓的溫暖食光。