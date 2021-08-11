相聚美福歡度七夕 點燃愛意

隨著疫情趨緩，迎接七夕情人節(8月14日)的到來，台北美福大飯店自即日起推出「以愛封緘」七夕限定蛋糕，由法籍主廚設計艷紅愛心造型，七吋每入售價1,280元。GMT義大利餐廳則由義籍主廚打造托斯卡尼風味的七夕雙人套餐，每套5,960元+10%，不出國也能品嚐道地美饌。今年七夕適逢周末，亦同步推出「真愛無敵」住房專案，內容包含住宿一晚、七夕雙人套餐、翌日早餐及法國氣泡酒，每晚只要8,999元，詳情請洽02-7722-3399。

台北市終於在八月盼到降級開放內用，情侶們可以規劃一場浪漫的晚餐約會。台北美福GMT義大利餐廳自8月13日至29日推出「意衷人」七夕雙人套餐，由來自義大利的主廚Massimo Picci為情侶們設計，將在地旗魚煙燻後，搭配義大利國民飲料─艾普羅香甜酒，以微苦酒香引領出燻魚香氣的「艾普羅/自家煙燻旗魚」，滋味甘甜，燻香鮮美，緊接著端出「焗烤生蠔/馬德拉酒/豬頰肉」，將來自南非的活生蠔鋪滿起司後焗烤，肉質豐盈，奶香醇濃。「馬鈴薯濃湯/大蝦/新鮮松露」，以蔬菜燉煮的濃湯，搭配鮮嫩大蝦散發自然甜味，灑上矜貴黑松露點綴。另外將世界四大名菌之一的牛肝菌入菜，手工揉製的義大利麵餃皮，包裹混合帕達諾乾酪的義大利Urbani牛肝菌，「牛肝蕈菇餃/鼠尾草」香氣厚實，風味獨特。主菜則提供海陸雙鮮供二選一，鮮美海味為帶有煙燻木香的「櫻桃木香燻龍蝦」，鮮美龍蝦輕縷上淡雅燻木香氣，另一道為鮮嫩馥郁的「A5日本和牛/櫻桃牛骨髓醬汁」，餐後以精緻的「情人節特製甜點」甜蜜兩人的味蕾。

若想延長浪漫時光，可選擇「真愛無敵」住房專案，雙人優惠價8,999元起，享受米其林推薦的頂級客房，有三個房型可供選擇。入住提供GMT義大利餐廳價值6,556 元的「意衷人」七夕雙人套餐，客房內提供法國克萊喜水蜜桃氣泡酒乙瓶(價值450元)，夜裡由美國席夢思床墊所帶來的溫柔呵護，翌日與伴侶悠閒品嚐飯店早餐。

除了情人套餐及住房專案，Moment café & bakery即日起至8月14日推出七夕主題蛋糕─「以愛封緘」，由法籍主廚Hugo Ravier親手打造浪漫獻禮，用頂級法芙娜巧克力製成的紅色淋面，裡面埋藏滑順的白乳酪慕斯，包裹進甘甜的芒果果醬，由夏日艷陽裡採收下來的芒果，慢火熬製而成，底部的酥脆餅乾除了增添口感之外，更添加了象徵熱情的百香果，這個七夕，就用法式風情的情人蛋糕傳遞綿綿情話。