夏日住房特企 老爺「皂」顧你

迎接微解封，台北老爺搶攻疫後商機，特別推出【老爺皂顧你】夏日特企住房專案3,188元起。不但享五星日式尊榮服務，更特別安排DIY手作工坊體驗課程，利用可抗菌防疫之精油，客製化DIY自己專屬的『手工精油皂』及『精油抗菌噴霧』，為旅程創「皂」更多亮點外，自己動手做、成份全透明，讓防疫更備加安心~

自2020年迄今，戴口罩、酒精消毒已漸漸成為全民生活習慣，然而坊間的乾洗手及消毒液，若使用過於頻繁，恐會對皮膚造成傷害，影響水份流失、肌膚乾燥；坊間消毒用品更是五花八門，讓人不免有些擔憂，是否隱含對人體有不良影響或會導致過敏之化學藥劑等成份。

自己手作尚安心

台北老爺長期推動防疫不遺餘力，尤其注重「健康抗菌、安心旅遊」的細節，故特別企畫推出【老爺皂顧你】住房專案，除回饋暑期住房不加價外，並增加『精油主題DIY手作課程』免費體驗製作精油手工皂及精油抗菌噴霧，製作過程可自行挑選添加茶樹、檸檬、綠白花千層等具淨化殺菌、增強防護力、可促進癒合功效的天然精油，消毒同時也是在為皮膚作SPA保養。

八月底前入住加碼送好禮

另外，飯店安全防疫措施也全面升級，如大門增設『噴霧消毒門』加強出入口把關；維持訂房承載上限50%、控管住房人數；客房空置間隔至少24小時、才開放入住；住客早餐改提供個人套餐等，做好周全迎客準備外；飯店亦端出好禮爭取商機，包括8/31前、凡訂購及入住【老爺皂顧你】夏日特企住房專案，加碼免費享房型升等及贈送元氣健康餐盒每人乙個，務必讓客人住得安心、吃得順心、玩得開心。