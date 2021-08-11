鼻噴型 COVID-19 疫苗成效良好 泰國拚明年量產

泰國在廊曼國際機場搭建1,800床的方艙醫院（圖／AP） 泰國在廊曼國際機場搭建1,800床的方艙醫院（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）全球鬧新冠肺炎（COVID-19）疫苗荒，各國除了各憑本事搶疫苗，也加緊自身研發的腳步。泰國傳出令人振奮的消息，兩款鼻噴型疫苗可望於年底前展開人體試驗，不啻為防疫注入了一劑強心針。

路透報導，泰國政府副發言人拉差達（Ratchada Thanadirek）今（11）日宣布，國家遺傳工程與生物技術中心（National Center for Genetic Engineering and Biotechnology）以腺病毒與流感病毒作為載體所研發的兩款疫苗，在老鼠實驗中有不錯效果，一旦取得食藥監管單位核准，就能於年底前進行第一階段人體試驗。

相關試驗也將檢視疫苗抵禦Delta變種病毒株的效力，若一切順利，2022年3月就能進入第二階段人體試驗，並於年中量產。除了鼻噴疫苗，泰國兩所大學也正研發mRNA與滅活COVID-19疫苗，本月即將展開第二階段試驗。

目前泰國接種工作以中國科興（Sinovac）、國藥（Sinopharm），以及阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗為主。為了強化前線醫療人員的防護力，泰國也引進輝瑞（Pfizer-BioNTech，BNT）疫苗作為追加劑量。目前該國6,600萬人口中，約6.8%已接種兩劑。

由於鼻腔是病毒進入人體的主要渠道，多國都在想方設法研發能對抗與治療新冠肺炎的鼻噴劑。美國政府更於6月時宣布，將砸32億美元重金投入新冠藥物研究，畢竟疫情難以滅絕，為了長期抗戰，還是得輔以藥物，雙管齊下。

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