台北東區美少女戰士期間限定咖啡店　超Q杯子蛋糕、豪華權杖隨身碟採線上預約只到11月

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）代替月亮懲罰你！東區打卡新地標「美少女戰士Crystal期間限定咖啡店」主打輕食、夢幻佈景、多樣限定新品，美少女戰士迷千萬不能錯過！

「美少女戰士Crystal期間限定咖啡店」已於近日登場，因應疫情活動採全面線上預約制，每場次開放60分鐘，餐點僅提供外帶暫無內用，現場不排隊不後補。

此次登場的主題餐飲，首推對應各戰士顏色的漸層氣泡飲，輕食類則有圓潤可愛的造型雞蛋糕、兼具美感和美味的熱壓吐司、美少女戰士的彩繪棒棒糖、第二週還加碼每日限量彩虹蛋糕、愛心馬卡龍、超美符號杯子蛋糕等，餐飲消費滿600元即贈送Spiral Heart Moon Rod造型氣球，滿800元贈送愛心杯墊，杯墊全部有6款。

全新週邊商品大公開！美少女戰士系OOTD推薦偽項鍊印花短袖T、粉紅棒球帽、還有露娜造型手把雨傘、小巧實用皮革飾品盒，全身配件一次買齊！當然美少女戰士系也有WFH商品，包含迷你版Spiral Heart Moon Rod隨身碟、LED小夜燈、燙金瓷盤等，商售區消費滿1,200元即贈送限量海報。

【美少女戰士Crystal期間限定店】活動資訊

地點：台北市大安區敦化南路一段177巷9號1F&B1F

日期：即日起至2021年11月7日

營業時間：每日12:00～20:00



雞蛋糕（圖/主辦單位）



杯子蛋糕（圖/主辦單位）



氣泡飲（圖/主辦單位）



造型飾品盒（圖/主辦單位）



螺旋愛心月權杖造型隨身碟（圖/主辦單位）