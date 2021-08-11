新北兒藝節打造洗腦神曲 全民一起跳怪獸舞

北臺暑期最大兒童盛事之一的新北市兒童藝術節今年首度改為線上舉辦，並將於8月13日全面上線，主題曲〈怪獸Give Me Five〉搶先曝光，歌曲搭配年度主題「怪獸競技場」將各種運動項目納入歌詞，為即將於10月在新北市舉辦的全國運加油打氣，同時首創怪獸舞，由YOYO家族的草莓姐姐及星星哥哥帶領大小朋友一起跳，一起舞動健康得大獎。

新北市政府文化局局長龔雅雯表示，今年兒藝節以「怪獸競技場」為主題，將運動、競技的精神融入在許多節目中，出現的運動項目都是今年在全國運的競賽項目，孩子們可以在遊玩的過程中動動身體動動腦，我們也為即將在10月舉辦的全國運所有選手加油。

〈怪獸Give Me Five〉是新北兒藝節舉辦12年來打造的首支主題曲，邀請到YOYO家族進行詞、曲、舞的編寫，歌曲以一貫的輕快曲風搭配朗朗上口的歌詞，觀眾可以輕易地跟著旋律一起哼哼唱唱，尤其由草莓姐姐與星星哥哥領跳的怪獸舞，將各種運動項目融入歌詞及舞蹈動作，小朋友們跟著一起跳的同時還能感受當個小小運動選手。

為了搭配主題曲，今年兒藝節還特別推出怪獸舞募集活動，活動結合時下最流行的濾鏡特效，並串聯FB、IG等社群平台，民眾可以透過濾鏡做出獨一無二的創意怪獸舞，分享給所有的親朋好友，滿足特定條件，還有機會得到Switch、平板電腦等大獎。

「2021新北市兒童藝術節」自8月13日至10月31日在線上全面登場，今年特別規劃5大特色主題，包括虛擬展演廳、AR趣味遊戲、怪獸舞募集、線上大遊行以及博物館小學堂等，總數超過50種節目。此外，今年兒藝節特別推出的8款免費可愛怪獸Line貼圖，已於今(10)日上午推出「加新北市政府文化局Line官方帳號好友即可免費下載貼圖」活動開跑後，限量十七萬名額四小時內被秒殺下載完畢，感謝大小朋友的熱烈參與，請持續關注文化局FB (https://zh-tw.facebook.com/e7summer/) 與活動官網，後續還有更多精采表演、趣味活動等您來參加!更多活動訊息可上活動官網查詢http://www.newtaipei-summer.tw/。

照片來源：新北市文化局提供