教育部健康促進遴選 新北特優9件全國之冠 共獲27座獎項創新高

109學年度教育部「健康促進績優學校遴選」、「 健康促進議題競賽」，新北市學校榮獲9件特優、5件優等、2件優 良及11件佳作等獎項。獲獎數達27件創歷年新高，特優件數表現 冠居全國，顯示新北市推動健康政策成效卓越。

教育局表示，新北市注重學生健康促進，各級學校針對衛生政策、 物質環境、社會環境、健康生活技能教學活動、社區關係、 健康服務等六大範疇推展健康促進計畫，藉由輔導團培能支持， 七類議題校群學校觀摩共學，一步一腳印，才有今日的榮耀。

榮獲視力保健特優學校溪洲國小推行「步步好時光」活動， 鼓勵學生走路上放學，以保健視力。校長鍾文偉表示，學校力行「3 010眼安康」守則-用眼30分鐘休息10分鐘， 孩子的裸視不良率較前一年降低1.5%，成效顯著。家長謝佳蓉說 ，孩子能用短暫的上學時光，曬曬陽光、看看校園周遭的人事物、 還能讓眼睛更健康，是很有意義的活動。

口腔保健特優學校橫山國小隸屬非山非市學校，橫山國小校長吳景泉 認為學校孩子文化刺激較弱， 因此訂定班級健康生活守則與獎勵制度， 潔牙比賽榮獲優勝的孩子可獲得圖書禮卷。2年級華恩琪同學開心的 說，拿圖書禮券到書局換愛看的書，很喜歡。

健康體位優等學校牡丹國小位處偏鄉，學童體位身形較小， 體位過輕。校長范瑞瑩表示，學校與民間善心團體及食物銀行合作， 讓孩子在運動社團課後補充牛奶與水煮蛋，透過問題分析， 尋找資源，實施至今，目前全校已無體位過輕的學童。 現在體位適中率達到82.35%，高於全國值近20%， 堪稱卓越典範。家長李奶奶開心的說，乖孫瘦小沒有自信， 真的很感謝學校幫孩子準備補給品，還有課後運動班， 這學期孩子明顯長高了。

在議題競賽方面，三重高中勇奪菸檳危害防制教育推廣績優學校， 辦理反菸拒檳班際排球賽，寓教於樂，效益良好。 奪得全民健保永續經營珍惜健保聰明就醫影片特優的網溪國小以我們 這一班「聰明就醫篇」為主題，中年級孩子唯妙唯肖、 活靈活現的演出傳達「善用健保資源的重要性」。

積穗國中榮獲菸檳危害防制教育網紅就是你短片競賽特優，學校以Y ouTuber形式，製作阿積小穗播報—「新菸殃蝴蝶夢」影片， 以幽默對話探討新聞時事，讓學生了解菸品的危害，達到「 積極拒菸，穗穗平安」。主角7年級劉旻澔同學笑著分享拍片心得， 在拍攝影片時台詞不熟，講錯台詞很爆笑， 希望藉由這次的影片比賽可以讓更多人避免誤入歧途。

教育局長張明文表示，新北市109學年度各項學生健康數據顯示均 比前一年有顯著進步，國中小學生視力不良率下降0.04%， 國中小學生齲齒率下降4.8%，國小學生體位適中率上升0. 56%，就是學校長期透過健康政策活化創新課程教學， 讓學生在浸潤式學習環境，自然而然養成好習慣，讓新北每位孩子健 康帶著走，樂活一輩子。

照片來源：新北市教育局提供