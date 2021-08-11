公益薪傳、關懷輔導助弱勢 新北4師獲教育奉獻獎殊榮全國之最

教育部日前公布110年教育奉獻獎獲獎名單，新北市 4位教師獲此殊榮，獲獎人數全國最多，分別為漳和國中羅妙琴老師 、瑞芳國中李錦山老師、安坑國小林大陳老師， 以及吉慶國小連德民老師。獲獎老師退而不休， 繼續在校園擔任志工，用愛與耐心幫助孩子， 得到有教育界終身成就獎之稱的教育奉獻獎實至名歸。

漳和國中羅妙琴老師已退休18年， 總抱著回饋社會初心幫助需要被關懷的孩子。 她表示這初心追溯到民國86年陳進興犯下轟動重大刑案， 有一篇報紙評論寫到「如果他在學時有老師給予關懷輔導， 長大後價值觀就不會這麼偏差， 其所為也不會付出這麼大的社會成本。」羅老師心中發願，「 這就是未來要做的事！只要學生還需要，她就要堅持做下去。」 因此退休仍持續輔導學生，幫助改善親子、師生或同儕問題， 對社會給予更多關懷與參與，讓生命更有意義。

瑞芳國中李錦山老師， 退休後持續出錢出力協助學校辦理國際教育服務以及公益展演活動， 常帶著來自世界各地學生及海外志工，介紹瑞芳在地觀光景點， 導覽黃金山城美景。此外，他成立退休教師聯誼會並推動薪傳教育， 更因認同慈懷基金會關心弱勢兒童理念， 每年暑假招待孩子九份一日遊，在春節也會給孩子紅包， 撫平曾受傷的心靈。 李老師堅信教育是讓人生充滿希望和快樂的泉源， 期許下一代可以健康成長，立足臺灣、放眼世界。

安坑國小林大陳老師退休後持續在充滿童言童語的歡樂園地輔助老師 並陪伴學生。林老師表示教育是自己一生志業， 年紀大並不代表人生走到終點站， 而歲數多只是提醒自己更要更認真過日子。林老師表示， 每天一睜開眼就趕著到學校或社區回收站工作， 用自身教學經驗照顧更多弱勢學生，不讓後半生留白， 直到老天召回的日子。

吉慶國小連德民老師退休後加入志工行列， 參與學生輔導工作並協助社團活動。他表示父親曾說「 將來做個有用的人」，這句話是自己人生學習的羅盤， 更是在教育生涯中對學生的期待。 連老師表示自己總是很自然地付出愛心， 心中總想著花一點時間讓學生多學一點點， 當看見他們比昨天更進步，心中自覺甘甜無比， 也期許自己成為高附加價值的老師。

張明文局長表示，這次獲獎的4位老師充分展現出教育愛的精神 ，在職時無怨無悔地揮灑青春熱血、用愛傳播知識和技能， 退休後又情繫教育、接續播種希望與幸福。 教育園地是讓人人得到幸福、得到希望的寶地， 盼望有更多的教育志工投入，讓園地百花綻放、芬芳飄香。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供