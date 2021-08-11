富邦未來車ETF 12日掛牌上市

明(12)日正式掛牌上市的「富邦未來車(00895)ETF」
富邦未來車(00895)ETF追蹤指數為「MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數」，是以MSCI世界指數在全世界各大交易所
該指數投資重點的主題關鍵字，聚焦在電池、車輛自動化、電動車、
提到未來移動趨勢的投資機會，一般人都想到電動車，蔡宗勲認為，
蔡宗勲進一步指出，疫情爆發前共乘經濟服務相當受到市場喜愛，
綜上所述，富邦未來車(00895)ETF掌握了未來移動趨勢的
MSCI ACWI IMI精選未來車30指數小檔案
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指數英文名稱
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MSCI ACWI IMI Select Future Mobility Top 30 Capped Index
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編製機構
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MSCI Limited
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指數發佈日
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2021/03/17
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指數代碼
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PU737393
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指數基準日
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2016/11/30 (以1000為基準點)
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指數計價貨幣
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美元
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編製方法
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母體
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MSCI ACWI IMI 成分股(約9000多檔)，涵蓋全球交易所上市股票
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流動性條件
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1.市值> 2億美元 2.3個月年化成交金額>1.25億美元
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篩選方法
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透過MSCI 主題指數方法論，設定主題關鍵字，以AI進行公司比對
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成分股組成
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挑選市值前30大
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成分股權重
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自由流通市值加權法：
1.單一成分股權重20% 2.前五大成分股權重65%
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調整頻率
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每年2次：5月、11月(最後一個營業日收盤生效)
(相關分數每年2次，關鍵字每年1次)
資料來源：MSCI Limited、富邦投信整理；資料日期：2021.07