富邦未來車ETF 12日掛牌上市

明(12)日正式掛牌上市的「富邦未來車(00895)ETF」 ，不只是電動車的投資組合，而是鎖定未來移動趨勢。該ETF經理 人蔡宗勲表示，2020年是未來車10年商機的元年， 現在正是長線佈局未來車的好時機。

富邦未來車(00895)ETF追蹤指數為「MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數」，是以MSCI世界指數在全世界各大交易所 組成共約9,000多檔成分股為母體，採用人工智能系統以NLP 自然語言處理技術生成與未來車主題有關聯之關鍵字， 使用這些關鍵字以機器學習技術選出與主題高度關聯之公司， 最後經市值與流動性篩選後，納入市值排名前30大的成分股所編製 的指數。

該指數投資重點的主題關鍵字，聚焦在電池、車輛自動化、電動車、 智能移動及共享運輸新經濟模式等，電池包含電化學能源儲存技術、 與生產電池製造用金屬之礦業公司； 車輛自動化包含自駕車與其相關聯科技； 電動車亦包含了電動車零組件與研發； 智能移動指的是更具效率的新交通運輸方式、車隊管理； 共享運輸新經濟模式包含像共享汽車、共享出行等。因此， 該指數可說完整捕捉到相關產業中上中下游的重點公司， 將所有引領未來車趨勢的領頭羊一網打盡。

提到未來移動趨勢的投資機會，一般人都想到電動車，蔡宗勲認為， 共享運輸是富邦未來車(00895)ET有別於市場上同類型產品 的最大特色。蔡宗勲分析，2030年全球將有4億人依賴自動化駕 駛的汽車共享服務，因此移動服務將是投資新型態，例如代表性企業 Uber、Lyft。此外， 未來多數人將使用共享移動服務而不打算擁有汽車，因為共享、 共乘將是更經濟實惠的選擇。全球共乘經濟預期5年後(2026年 )將由現今858億美元上升至1,851億美元，年複合成長率達 16.6%。

蔡宗勲進一步指出，疫情爆發前共乘經濟服務相當受到市場喜愛， 此服務提供消費者一種方便且具成本效益的運輸模式， 不僅可有效降低運輸成本，並可降低個人對車的擁有需求， 更可減少交通壅塞的狀況，加上疫情後隨著商業模式改變， 多數公司採行居家辦公減少商業差旅， 共乘經濟也從原先載客轉變成食物外送，或最後1英里配送。

綜上所述，富邦未來車(00895)ETF掌握了未來移動趨勢的 龐大商機，明(12日)上市後， 投資人就能直接在各大券商下單買到， 是參與未來車長線趨勢的簡便管道。

MSCI ACWI IMI精選未來車30指數小檔案

指數英文名稱 MSCI ACWI IMI Select Future Mobility Top 30 Capped Index 編製機構 MSCI Limited 指數發佈日 2021/03/17 指數代碼 PU737393 指數基準日 2016/11/30 (以1000為基準點) 指數計價貨幣 美元 編製方法 母體 MSCI ACWI IMI 成分股(約9000多檔)，涵蓋全球交易所上市股票 流動性條件 1.市值> 2億美元 2.3個月年化成交金額>1.25億美元 篩選方法 透過MSCI 主題指數方法論，設定主題關鍵字，以AI進行公司比對 成分股組成 挑選市值前30大 成分股權重 自由流通市值加權法： 1.單一成分股權重 20% 2.前五大成分股權重 65% 調整頻率 每年2次：5月、11月(最後一個營業日收盤生效) (相關分數每年2次，關鍵字每年1次)

資料來源：MSCI Limited、富邦投信整理；資料日期：2021.07