北海岸友善稻收割囉！

新北市政府農業局於北海岸推廣友善田園耕作成效卓越， 在此秋收的季節，農友們已陸續收割， 將提供消費者健康滿分友善稻米，也達到在地生產、生活、 生態的三生價值。農業局所輔導彩田友善農作，8月10日下午在金 山朝天宮旁舉辦秋收割稻體驗，雖然歷經疫情與烟花颱風影響， 農友們仍持續維持田間運作，前來體驗割稻的金山三和國小與中角國 小學童們拿著小鐮刀跟隨耆老農夫，想起3月時赤腳彎腰、 揮汗插秧的情景，在此時興奮地割下飽滿金黃色稻穗， 體驗收穫的喜悅，一切的辛勞都是值得的。

農業局表示，推動「友善田園區域計畫」， 結合農業生產與環境生態的理念，目前全市友善耕作面積達267. 5公頃，有221個農場，預估今年底全市友善耕作面積可達270 公頃以上。去年金山「愛鄉護農會」 許書訓會長響應農業局友善田園區域計畫政策，拋磚引玉捐助300 萬元給金山區轄內國小辦理食農教育及契作友善米， 收割後的彩田米提供給金山在地國小營養午餐，讓師生吃自己種的米 ，縮短產地到餐桌的距離，也希望更多企業團體加入契作， 支持友善小農。彩田友善農作與農友訂定契作， 農友們可以安心做好田間管理，不必擔心銷售問題， 與農業局友善契作大聯盟「先創通路再開農路」理念相同， 彩田米也是最早加入友善契作大聯盟品牌之一， 彩田楊儒門執行長表示， 透過此平台讓更多企業與消費者看到農業局掛保證的友善農產品， 增加營業額。

因新冠肺炎疫情考量， 往年秋收都有舉辦割稻飯聚餐及米食展售今年暫停一次， 活動採實聯制登記，進場均需配戴口罩、量測體溫與消毒，並保持1 .5公尺安全距離，參加割稻體驗活動人數控制在50人以下。 農業局長李玟表示，目前在全球新冠肺炎疫情升溫情況下，農業局推 動友善契作大聯盟 https://lecfp.org/正符合宅經濟， 在疫情艱困時刻協助小農販售農產品， 同時也讓消費者方便購買新鮮美味食材，平台有「彩田米、 美味農業得來速、部落e購、宜蘭縣防疫組合箱…」 等優質農產品與友善蔬菜箱。歡迎民眾支持友善契作大聯盟推出的各 項農產品，愛護新北和全台農友、響應防疫新生活，共創零接觸商機 ！

照片來源：新北市政府農業局提供