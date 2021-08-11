北海岸友善稻收割囉！

照片來源：新北市政府農業局提供
照片來源：新北市政府農業局提供
新北市政府農業局於北海岸推廣友善田園耕作成效卓越，在此秋收的季節，農友們已陸續收割，將提供消費者健康滿分友善稻米，也達到在地生產、生活、生態的三生價值。農業局所輔導彩田友善農作，8月10日下午在金山朝天宮旁舉辦秋收割稻體驗，雖然歷經疫情與烟花颱風影響，農友們仍持續維持田間運作，前來體驗割稻的金山三和國小與中角國小學童們拿著小鐮刀跟隨耆老農夫，想起3月時赤腳彎腰、揮汗插秧的情景，在此時興奮地割下飽滿金黃色稻穗，體驗收穫的喜悅，一切的辛勞都是值得的。
農業局表示，推動「友善田園區域計畫」，結合農業生產與環境生態的理念，目前全市友善耕作面積達267.5公頃，有221個農場，預估今年底全市友善耕作面積可達270公頃以上。去年金山「愛鄉護農會」許書訓會長響應農業局友善田園區域計畫政策，拋磚引玉捐助300萬元給金山區轄內國小辦理食農教育及契作友善米，收割後的彩田米提供給金山在地國小營養午餐，讓師生吃自己種的米，縮短產地到餐桌的距離，也希望更多企業團體加入契作，支持友善小農。彩田友善農作與農友訂定契作，農友們可以安心做好田間管理，不必擔心銷售問題，與農業局友善契作大聯盟「先創通路再開農路」理念相同，彩田米也是最早加入友善契作大聯盟品牌之一，彩田楊儒門執行長表示，透過此平台讓更多企業與消費者看到農業局掛保證的友善農產品，增加營業額。
因新冠肺炎疫情考量，往年秋收都有舉辦割稻飯聚餐及米食展售今年暫停一次，活動採實聯制登記，進場均需配戴口罩、量測體溫與消毒，並保持1.5公尺安全距離，參加割稻體驗活動人數控制在50人以下。農業局長李玟表示，目前在全球新冠肺炎疫情升溫情況下，農業局推動友善契作大聯盟 https://lecfp.org/正符合宅經濟，在疫情艱困時刻協助小農販售農產品，同時也讓消費者方便購買新鮮美味食材，平台有「彩田米、美味農業得來速、部落e購、宜蘭縣防疫組合箱…」等優質農產品與友善蔬菜箱。歡迎民眾支持友善契作大聯盟推出的各項農產品，愛護新北和全台農友、響應防疫新生活，共創零接觸商機！
照片來源：新北市政府農業局提供