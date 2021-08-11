國泰人壽慈善基金會贈300箱安得烈食物箱 透過愛心大平台助弱勢家戶度疫情難關

疫情期間，國泰人壽慈善基金會看到許多弱勢家庭因工作機會縮減，致生活愈加艱困，為保障這些弱勢家戶基本生活需求，特地向安得烈食物銀行購買市值1千元的食物箱共300份，給新北市好日子愛心大平台，分送11處社福中心，提供給經社工評估有需求的弱勢家庭使用。

小奇爸爸單親撫養兩個身心障礙的孩子，平常從事工地粗活，勉強維持生活開銷；小奇的姐姐則是在餐廳洗碗幫忙貼補家用。年初時小奇爸爸在工地發生意外造成韌帶受傷，被迫在家休養，加上疫情升溫後，小奇姐姐的餐廳也受到衝擊，全家生活陷困，雙和社福中心社工轉送國泰人壽慈善基金會所捐贈的食物箱，讓小奇爸爸非常感謝。

國泰人壽慈善基金會成立於民國69年，本著「給人幸福、助人圓夢」的精神，推動偏鄉學童圓夢計畫、青年獎助學金以及新住民二代卓越幸福計畫等。在去年疫情爆發之際，基金會就捐贈180萬元給安得烈食物銀行採買各項食品，這次捐贈食物箱給新北市，除幫助弱勢家戶，也減少家戶到市場購買時可能面臨的感染風險。

安得烈慈善協會食物銀行位於新莊區五工路上，協會以弱勢扶助、急難救助、災害援助和推廣減少浪費的教育為理念。安得烈執行長羅紹和表示，在疫情爆發前每月大約送出2千食物箱，疫情嚴峻這段期間一個月就送出5,500箱，顯示弱勢家庭所受到的生活衝擊。

社會局張錦麗局長表示，在疫情期間陸續收到許多來自企業、民間團體甚至是個人的捐助，見證國人相互關懷扶持的溫暖。國泰人壽慈善基金會所捐贈的安得烈食物箱，內容物包含米、油、麵條、泡麵、罐頭、保久乳、口糧等，還附帶口罩、酒精、藥皂等防疫物資，非常的貼心。