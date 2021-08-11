臺灣證交所：全體上市公司110年7月份當月營收較109年同期成長9.05％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計874家及78家，共計952家皆已於110年8月10日前完成110年7月營收申報作業。

依據上市公司公告110年7月營收顯示，本（7）月份全體上市公司營收總計3兆987億元，較109年同期成長2,572億元（9.05%），營收成長公司共647家，衰退公司共305家，較108年同期則成長3,358億元（12.15%）。另累計1至7月全體上市公司營收總計20兆9,513億元，較109年同期成長3兆4,396億元（19.64%），營收成長公司共750家，衰退公司共202家（相關資料詳如附表），較108年同期則成長3兆82億元（16.77%）。

全體上市公司110年7月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為航運業、鋼鐵工業及塑膠工業，衰退趨勢之主要產業為觀光事業、金融保險業及貿易百貨業。全體上市公司1至7月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為航運業、塑膠工業及鋼鐵工業，衰退趨勢產業為觀光事業及金融保險業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（7）月份營收成長較大之產業，航運業因各國疫情緩解且進入海運旺季，致貨量成長及運價上漲，鋼鐵工業受鋼材價格上漲及營建市場需求增溫影響，塑膠工業受惠產品需求增加及價格上漲，致本月較109年同月成長；當（7）月份營收衰退較大之產業，觀光事業及貿易百貨業皆受國內疫情升溫及三級警戒相關措施影響，致營收大幅萎縮，金融保險業因保險業務淨收益減少，致本月較109年同月營收衰退。

全體上市公司累計至110年7月營收成長較大之產業，航運業受惠貨量及運價上漲，塑膠工業因化工產品需求強勁，價格持續上漲，致累計營收成長，鋼鐵工業受鋼鐵市場復甦，鋼材價格上漲及營建市場需求增溫影響；累計營收衰退較大之產業，觀光事業受肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少，金融保險業因保險業務淨收益減少，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。