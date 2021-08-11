（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 新北市永和傳出社區感染事件，某社區同棟大樓近兩週已經有3例確診，其中2人感染源明確，一例是友人感染, 一例為家互感染, 另一例則感染源不明。

圖/新北市8.11記者會直播截圖

圖/新北市政府

新北市長侯友宜今天（11日) 在疫情記者會上表示, 9日新增一例COVID-19確診，機動篩檢隊隨即進駐。到今天(8/11)中午12時為止, 共篩檢647人, 其中2人為陽性。等於110戶231人幾乎已經全部進行篩檢。

侯友宜強調，近來新增個案都是個位數，盼快速釐清感染源。

他指出, 目前同棟住戶都居家隔離, 若無法一人一室者, 將用公費安排防疫旅館。新北市當局也會協助送免費餐盒 (或提供每天300元餐費) 及清潔垃圾等相關服務。

為快速阻斷隱形傳播鏈，他持續呼籲大樓週邊相關民眾10日到12日下午1時30分至4時、下午5時30分至晚間8時，可持雙證件到仁愛公園活動中心篩檢。

衛生局長陳潤秋則表示, 由於有一例確診個案感染來源不明, 目前該棟大樓除所有住戶都採取居家隔離外, 整棟大樓已經進行3次清潔消毒, 環境採檢也是陰性。新北市府也會持續對居家隔離的民眾進行關懷並提供必要的服務。

台灣新北市永和社區感染! 同棟大樓近兩週3人確診•當局啟動擴大篩檢