AIT孫曉雅首度拜會蔡英文 自介影片講台語「搏」感情

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導） 美國在台協會處長孫曉雅昨（10）日首度拜見台灣總統蔡英文，討論台美關係、新冠防疫、經貿合作以及安全協作等議題，她今（11）日又在臉書發布中文自我介紹影片，向台灣民眾分享外交生涯起於台灣，並用台語向大家問好。

孫曉雅（Sandra Oudkirk）在10日與蔡英文的會面中表達了以AIT處長的身份回到台灣的欣喜，並期望在現今美台關係高點的基礎上，繼續與蔡英文的團隊，強化美台關係、攜手向前邁進。

孫曉雅強調，美台經濟夥伴關係的成長，包括近期的美台貿易暨投資架構協定會談，以及美台在確保經濟安全的共同優先議題。她也提及安全合作及安全協助計畫穩定且正向的發展，並重申美台美國對台灣恆久的承諾。

在連續兩天與台灣外交部長吳釗燮、總統蔡英文見面後，孫曉雅今（11）日在AIT臉書上傳了精心準備的5分多鐘的中文自我介紹影片，向台灣人民介紹自己與台灣的淵源以及深化台美關係的願景。

孫曉雅分享1992年大學畢業後首次派駐國外就是到台灣，當時她還是AIT旅遊服務組的初階官員，也是最資淺的官員。孫提到台灣人對她的熱情，以及在台灣各地遊玩、吃美食的回憶，還說等不及要吃遍牛肉麵店，選出最喜歡的一家。

孫曉雅提到台灣多年來的變化，大安森林公園次當時的工地到如今綠意盎然，喜歡騎腳踏車的她很期待要探索大台北地區的自行車道。如今同為外交官的先生派駐土耳其，她笑說如果要見面就得當「空中飛人」。

孫曉雅表示，外交官生涯始於台灣，一路見證美台關係蓬勃發展，以及美國對台灣堅若磐石的承諾。

她指出，美國很驕傲可以捐疫苗助台灣，也肯定台灣在全球供應鏈中，特別是關鍵的半導體技術中扮演重要角色，她強調美台將繼續合作，確保供應鏈都能保持自由開放。

蔡英文則是在會面後於臉書發文表示，在會面上恭喜孫曉雅的就任，並指出她在1990年代就曾經派駐台灣，「對台灣有長期的關注，也有深厚的感情，是我們的老朋友。」

蔡英文也回憶2019年台美舉辦第一屆「太平洋對話」時，對方就以美國國務院副助卿的身分，率團來到台灣，也在「玉山論壇」發表專題演講並與蔡英文談論如何維護台灣的區域穩定。

蔡英文表示，「期待接下來能和孫曉雅共同努力，繼續深化台美夥伴關係，繼續拓展台美在各領域的合作機會。」