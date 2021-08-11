(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(11)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平台」( https://1922.gov.tw/ )於7月27日起將高端疫苗納入意願登記，本期意願登記將於8月13日中午12時結束並進行結算，請尚未意願登記民眾把握機會，儘速完成登記，保障自身權益。
指揮中心說明，本期可接種疫苗為高端疫苗，可預約時間自8月16日上午10時起至8月18日中午12時截止；施打期間預計自8月23日至8月29日止，並視疫苗供應期程調整接種場次。開放預約接種對象將依據意願登記結算情形決定。
指揮中心再次提醒，請民眾於「COVID-19公費疫苗預約平台」開放意願登記時，先進行意願登記，後續符合預約資格者才可進行下一步預約接種。系統平台會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，提供符合預約資格者進行預約接種，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。
【高端登記倒數兩天!】公費疫苗預約平台第6期意願登記•至8/13中午12時結束 台灣指揮中心呼籲民眾儘速登記
指揮中心表示，有意願接種高端疫苗的民眾，可從8月16日上午10時開始預約
(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(11)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平台」( https://1922.gov.tw/ )於7月27日起將高端疫苗納入意願登記，本期意願登記將於8月13日中午12時結束並進行結算，請尚未意願登記民眾把握機會，儘速完成登記，保障自身權益。