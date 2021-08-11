專注保育和永續議題 亞洲首間「珍古德小學」將在台灣開辦

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）唐獎教育基金會與國際珍古德協會今(11)日完成簽署「亞洲保育計畫」(Conservation Projects of Asia)合作協議書，目的為支持台灣、馬來西亞與印度三個國家的保育及教育工作，期程自今年8月開始，而亞洲第一所專注於保育和永續議題的實驗小學將在台灣開辦，名稱為「臺北市珍古德實驗教育機構」(Jane Goodall Institute of Taiwan)。

2020唐獎永續發展獎得主珍古德(Dr. Jane Goodall)在去年獲選為唐獎得主後，於今年開始運用所獲得獎金中的1,000萬元研究補助費，啟動相關永續保育推動工作，其中一項計畫名稱為「亞洲保育計畫」，期程自2021年8月開始至2025年12月止。唐獎教育基金會希望透過這次與國際珍古德協會合作方式，散播唐獎推動永續發展的力量與精神，及傳承珍古德理念：「人類對大自然的不尊重，造成氣候變遷和生物多樣性危機，人類應負起保護生態系統的責任」。

「亞洲保育計畫」主要目的為支持台灣、馬來西亞與印度三個國家的保育及教育工作，首先是在台灣設立於亞洲第一所專注於保育和永續議題的實驗小學，名稱為「臺北市珍古德實驗教育機構」(Jane Goodall Sustainability Academy)。

其次是「靈長類動物計畫(Project Monyet)」，透過工作坊等活動提升民眾對於馬來西亞半島上靈長類動物的保育意識，並與科學家合作紀錄各樣野生動物物種。

最後是在印度辦理「希望計畫」，藉由工作坊等活動來搭建年輕人與大自然間的連結，培育他們對大自然的理解、意識和行動。

另外，亞洲保育計畫每年將舉辦「青年論壇」來協助團隊合作並分享工作的成果、製作並提供有影響力和多元的教學資源和素材，重建人類與大自然間失去的連結。

國際珍古德協會執行長郭雪貞表示，珍古德相信讓孩子從小親近自然有助培養孩子的生態素養及愛護地球的行動力，此三地計畫除了於當地建立扎實的根基之外，更致力成為持續服務野生動物和人類社群的永續計畫，創造及分享有影響力和多元的教學素材，增進公民投入參與，及提升大眾對於野生動物重要性的意識，並透過高峰會、工作坊等活動來創建充滿活力的分享平台。

她接著分享，台灣第一所珍古德小學將引導學生們多理解大自然運作的奧妙，讓孩子們在學習環境盡情探索，培養知識(理解)、情懷(關心)和行動力三個核心原則。

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，根據聯合國數據統計，2050年全球將有超過2/3人口、約64億人居住在都市，也就是在科技日新月異及都市化快速發展之下，人類密集活動加速地球生態與環境破壞及資源耗竭，導致更多的綠地被轉變成人造環境，生物的棲地遭受破壞，另外也造成全球因極端氣候所致之自然或人為災害仍然持續嚴重發生，包括颱風及洪患、大地震、森林大火、傳染性疾病等。因此更需要透過環境及生態保護教育，解決棲地破碎化問題與維持生物多樣性，以實踐人類與自然共存共榮的願景。

△照片由唐獎教育基金會提供

△唐獎教育基金會與國際珍古德協會今日完成「亞洲保育計畫」合作協議書簽署儀式。（照片由唐獎教育基金會提供）