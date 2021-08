【楊憲宏專欄】堅持民主自由或妥協專制獨裁？

拜中共「習特勒」的「戰螂外交」之賜,全球對中共的厭惡感增加到,忍無可忍的程度,都開始採取積極行動,有些國家如美日英在台灣附近聯合軍演,有些國家直接在外交政策上表態,都支持台灣的主權地位現狀,也對「一個中國」有新的認知:就是中華人民共和國,不包括台灣。不再任由中共説三道四。

最明顯的「誠實外交」案例是,台灣外交部7月宣布將在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」,將是台灣在歐洲第一個以台灣為名的代表處,立陶宛也將在台灣設館。

中共外交部網站8月10日表示,「中國決定召回中國駐立陶宛大使,並要求立陶宛政府召回駐中國大使。」對此,立陶宛外交部回應指「對中國此舉感到遺憾」,但強調「決心發展與台灣的互惠關係」。

立陶宛在聲明中指出,「我方尊重一個中國政策,但(立陶宛)決定要與台灣發展互惠關係」。(While respecting the principle of one China, (Lithuania) is determined to develop mutually beneficial relations with Taiwan)

中國外交部網站10日發布資訊措辭很可笑,指「立陶宛政府不顧中方反覆交涉、曉以利害,宣布允許台灣當局以『台灣』名義設立『代表處』。此舉公然違背中立兩國建交公報精神,嚴重損害中國主權和領土完整」。

中共外交部也在網上,稱台灣為「台灣」,卻不准別人正名台灣為「台灣」,荒謬至極。

中共外交部説「一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識,是中國同其他國家發展雙邊關係的政治基礎。」這是一句謊話。「一個中國原則」是中共自説自話,多數民主自由國家並不承認這個將「台灣」包括在內的謊言。美國國會通過新的法案,要求聯邦政府繪圖時不得將台灣納入中共版圖,就是這個「是就說是,不是就説不是」的基督教誠實立國的堅持。

立陶宛的「決定與台灣發展互惠關係」也是基於誠實為外交之本,無法認同中共的「謊言外交」。

現任立陶宛外交部次長Mr. Mantas Adomėnas 與夫人Mrs. Viktorija Adomėnienė, 曾經在2019年來台灣參加「國際宗教自由台灣論壇」,對於中共迫害宗教信仰的種種狀況知之甚詳,那次會議,台灣代表團的主張是「中共不能善待境內中國人,世界無法相信,中共對境外人士會有善意。」獲得多數人的支持。

這回立陶宛面對的正是中共迫害新疆、香港同樣的邪惡威脅。

面對邪惡威脅的不只是立陶宛,但是反應則各有不同。新加坡總理李顯龍8月3日在阿斯本安全論壇(Aspen Security Forum)論壇中談論台海議題時表示,「台灣議題是中國的核心利益,中國目前盡可能壓制台灣的國際空間,」可是他不認為「中國會採取單方面行動侵略台灣,改變當前台海局勢。」但存在「嚴重誤判的危險」,易爆發衝突。

李顯龍指出,兩岸問題上美國的立場至關重要。

他在論壇強調美國不致沒落,提醒中國「東升西降」的看法「是錯誤的」。但是李顯龍也質問美國若與中國為敵「是否意識到中國會是多麼可怕的敵人?」,他的態度與立陶宛完全不同。

台灣外交部在8月4日回應李顯龍時表示,「近年來中國政府持續以戰狼外交、灰色地帶行動、假訊息宣傳及混合戰等方式侵擾相關民主國家,並且企圖利用疫苗外交擴大全球影響力,藉以改變國際秩序。中方破壞區域和平與安全的行徑已經引起國際社會的不安與高度關切。」並強調「台灣位處中國武力擴張威脅的第一線,除將強化自我防衛能力外,也將持續捍衛自由民主政體,並深化與理念相近國家的合作,以維護台海和平與穩定。」這是面對中共必然要有的態度。

這番聲明,等於告知新加坡,台灣不是被嚇大的,「中國是多麼可怕的敵人」台灣比新加坡清楚,美國也比新加坡清楚。要不要大家一起來收拾這個邪惡威脅?新加坡要認真思考,要否學學立陶宛,勇敢向惡勢力說不。

「兄弟,你站那一邊?」這是後疫情時代,所有國家都要有的抉擇,堅持民主自由或妥協專制獨裁?

美國國會共和黨眾議院外交委員會Michael T. McCaul發表了500多天來的調查,已經鎖定「中共病毒」是從武漢病毒實驗室外洩,報告引經據典,把涉嫌者全列出,也找到了分子生物學上的事証,包括如何改造病毒基因的過程,以及中共企圖掩蓋的惡行都一一揭露。

這已經不是外交政治黑白不分的時代,尤其造成2億人得病,400多萬人死亡「比戰爭還可怕」的罪行,習特勒怎可能逃過究責?

在這善惡對決的陰陽魔界(twilight zone)立陶宛要與台灣站在一起,這是不是中共垮台的一張骨牌?我們走著瞧!