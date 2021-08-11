飲鴆止渴 審計部 ：開井抗旱加劇西部走廊地層下陷

審計部表示，台灣西部走廊地層下陷問題因鑿井救旱愈發嚴重。（圖／雲林縣政府） 審計部表示，台灣西部走廊地層下陷問題因鑿井救旱愈發嚴重。（圖／雲林縣政府）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）近日豪大雨引發中南部積水成災，地層下陷問題再次浮上檯面。審計部表示，台灣西部走廊地層下陷問題因開井救旱愈發嚴重。

據水利署數據，雲林為全國地層下陷面積最大的地區103.8平方公里，去年墜大下陷速率達5.5公分/年。聯合報指出，為解決地層下陷與淹水問題，不僅行政院今年針對雲嘉地區推出一項6年計畫，要減抽地下水、增供地面水，水利署也持續推出地下水保育管理暨地層下陷防治四年計畫，透過水井管理與地下水補注等措施減緩地層下陷。

然而，儘管水利署去年度已減抽5705.9萬噸地下水，然因去年6月至今年2月台灣無颱風，今年遭遇台灣56年大旱，備援水井又被迫重啟，政府鑿井救旱的舉措對地層下陷的防治無疑是一大打擊。

水利署數據指出，自去年11月19日起，雲林與彰化已處置（減抽、停用、填塞）的113口公有自來水地下水井作為備援水井，已抽取地下水約1385.5萬噸，達去年減抽量24.3%。

而據審計部資料，位雲林與彰化第一級地層下陷管制區的備援水井就有40口，至今年4月底止已抽368.7萬噸水。

抽取地下水應旱無疑是飲鴆止渴，拆了東牆補西牆的應急手段卻加劇地層下陷的危機，政府終究還需找出長久的解決之道。

(圖／水利署）