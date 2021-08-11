台灣金曲歌后孫淑媚獻唱給力量　線上音樂會致敬防疫英雄

「給力量－線上音樂會」將邀請到金曲歌后孫淑媚獻唱，像防疫英雄「軍警消人員」致敬。（圖/文總） 「給力量－線上音樂會」將邀請到金曲歌后孫淑媚獻唱，像防疫英雄「軍警消人員」致敬。（圖/文總）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)「給力量－線上音樂會」將邀請到金曲歌后孫淑媚獻唱，像防疫英雄「軍警消人員」致敬。

文化總會和角頭音樂共製的「給力量－線上音樂會」，本週五晚間8點播出第六集，為疫情期間衝鋒陷陣、維護人民安全的「軍警消人員」加油。本集邀請金曲歌后孫淑媚獻唱，她在《天橋上的魔術師》與滅火器樂團主唱楊大正合演夫妻，恰巧滅火器樂團也為這次「給力量」錄影感謝軍警消，螢幕夫妻再度合體；而在《火神的眼淚》中飾演消防員大受好評的溫昇豪，也透過影片對軍警消致敬。

溫昇豪在2021年最受矚目台劇《火神的眼淚》飾演出生入死的消防員，精湛演技深植人心，更喚起大眾對消防員的敬重，他特別為本週「給力量－線上音樂會」錄製影片，開頭便說「親愛的軍警消弟兄們辛苦了」，這段時間謝謝你們守住疫情，也相信很快能夠撥雲見日；滅火器感謝軍警消在疫情期間，總是在第一線守護我們最愛的台灣。主唱楊大正先前曾和金曲歌后孫淑媚在《天橋上的魔術師》中飾演主角「小不點」的爸媽，人稱「點爸」和「點媽」，而本集節目也邀請金曲歌后孫淑媚獻唱，螢幕夫妻於「給力量」隔空合體，形成有趣畫面。

軍警消疫情期間不但工作量增加，出勤時也處於風險之中，因此文總希望能透過「給力量－線上音樂會」表達對軍警消的感謝與敬意。對此，國防部表示，從去年疫情剛開始，國軍便投入口罩產線協助解決產能不足的問題；到今年出現社區感染，國軍也立刻挺進第一線實施消毒工作；疫苗開始施打後，大型施打站也都可見化學兵全場清消的身影。國防部強調，國軍能為防疫貢獻心力，感到非常光榮，感謝疫情期間堅守崗位的每一位國軍同胞，未來也會持續守護國人的安全。

內政部警政署表示，疫情期間，警察機關除了維護社會秩序及民眾安全外，並全力協助執行居家隔離（檢疫）失聯人口協尋、疫情調查、稽查取締特定行業不遵守防疫規定等相關工作，以防範疫情破口，守護國人的健康，感謝文總對全國警察同仁的支持與鼓勵；內政部消防署則說，119是民眾遇緊急傷病的第一道安全網，平均每28秒就有1趟緊急救護，而疫情期間，平均每5通求救電話，就有一通是疑似或確診病人的護送，執行防疫勤務時必須穿著全套防護裝備，往往2至8小時才能脫除，即便承受極大壓力，也要專業地穩定病人生命徵象和不安的心，感謝全國消防救護人員站在防疫第一線，守護國人健康與安全。

「給力量－線上音樂會」將於本週五(8/13)晚間8點為「軍警消人員」加油，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部Facebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出，希望軍警消人員在工作空檔時，利用多管道隨時線上收看，也歡迎全民在家防疫期間，藉由療癒系音樂紓壓一下。