（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國社群平台微博10日證實網傳多日的高階主管收賄案，前微博品牌市場部高級公關總監毛濤濤因涉嫌舞弊，已被開除，目前被警方刑拘。

中國官方大動作整治網路企業後，多家網路巨頭禍不單行，紛紛傳出形象危機。阿里巴巴的主管性侵女員工案尚未落幕，據陸媒21世紀經濟報導，8月10日，新浪集團在公司內部通報了一起員工涉嫌職務犯罪的案件。

▲阿里巴巴主管性侵女員工案，尚在調查中 (示意照/美聯社)

據通報，前微博品牌市場部高級公關總監毛濤濤在職期間涉嫌利用職務之便收受賄賂，嚴重侵害了集團的商業利益，已被公安機關依法刑事拘留。新浪集團表示，根據集團規定及相關法律法規，決定給予毛濤濤開除的處分，不得再行錄用。

目前，新浪集團合規監察部仍在配合公安機關調查該案。

新浪集團表示，毛濤濤作為集團老員工，並長期擔任重要部門的主管，未能以身作則，面對利益的誘惑失去原則、失守底線，令人痛心和遺憾。

界面新聞則報導，一名微博員工透露，在微博內部，公關、採購是腐敗重災區，內部的反腐敗公告並不少見，被通報人員的層級在專員、經理、總監皆有。

自媒體「豹變」曾報導，不完全統計，騰訊、阿里、百度、美團、滴滴等網路公司去年公布的貪腐案例逾200起，是網路反貪行動中案例最多的一年，不僅涉及高管，更有基層員工參與貪腐，涉及金額高的多達千萬元。

台灣中央社9日報導, 中國電商巨頭阿里巴巴集團去年起遭官方反壟斷調查，在媒體上已不若過往意氣風發，最新傳出主管性侵女員工後，官媒帶頭圍剿，批評阿里「不要妄想像韓國財閥一樣操控一切，這裡是中國」。

事件發生在7月底，阿里巴巴一名女員工檢舉出差時，主管涉嫌在她與客戶酒後被灌醉的情況下性侵，但她向公司反映卻沒有結果，憤而到員工餐廳發傳單維權。

儘管此事在法律上仍在調查，但輿論已沸沸揚揚，官媒人民日報旗下的新媒體更是一日三文批判。

人民日報旗下新媒體「踏浪青年」9日發布對此事的評論文章。文章稱，在社群平台微博，網友就事件後續發展已經達成一致：不僅要把權力關進籠子裡，更要「把資本關進籠子裡」。

文章說，「不要妄想大而不倒，自然規律告訴我們，一鯨落，萬物生。更不要妄想像韓國財閥一樣操控一切，這裡是中國。」

微信公眾號「人民日報評論」也發文強調企業文化的重要，指「越是擴張發展的企業，隱含的風險度越高，越需要強化價值觀引導；越是專注核心競爭力的企業，抗風險能力越強，越能保持價值觀的有效穩定」。

人民日報微信公眾號「俠客島」則是不客氣的指出，社會輿論有理由對阿里感到憤怒，

「作為互聯網頭部企業、市值以萬億（兆元）計的巨頭，內部竟然發生此等惡性事件且維權流程漫長不力；一向標榜優越價值觀的技術『新貴』，卻擁有如此畸形落後的酒桌文化，的確令人對『受尊重的公司』形象多了幾分懷疑」。

這篇文章還說，「這些年，互聯網（網路）領域站在風口，集中了大量的熱錢資本，錢好賺、員工多，你不願意幹，有的是人想幹。這種風氣讓一些互聯網企業和從業者很『飄』」。

文章說，此次阿里事件發生後，浙江省和杭州市的婦聯部門已經開始關注，並研究相應措施。必須敲響警鐘，以此事為鑒、為戒，對職場上各類畸形公司文化、商業潛規則來一場整頓。

陸媒央廣網的評論指出，這起事件之所以能引起廣泛熱議，是因為其背後的職場潛規則，嚴重衝擊了公眾的價值觀和道德觀。「只有祛除酒桌上的權力濫用，清除這些職場『潛規則』，才能真正還職場和人才一片清明。」

關於阿里女職員被主管侵害一事，警方8日通報正調查此事，阿里巴巴董事會主席兼執行長（CEO）張勇9 日凌晨公布此事的階段性內部調查結果和處理決定，同城零售事業群總裁李永和與HRG（人事專家）徐昆引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分。

去年以來，阿里巴巴在中國社會的地位明顯有了變化，這與其企業營收無關，而是和官方整治網路巨頭有關。

先是關聯企業螞蟻科技集團去年11月的上市案臨時被叫停；然後阿里巴巴集團因反壟斷調查今年4月遭裁罰人民幣182.28億元（約合新台幣790.8億元）；其創辦人馬雲等人創設的湖畔大學也在5月被迫改名為「湖畔創研中心」，中國教育部稱企業培訓機構使用「大學」字樣是「擾亂了教育秩序」。

最新這起負面新聞雖與官方政策無關，但官媒批評毫不手軟。

【中國持續整治網路巨頭】前新浪微博高階主管涉收賄遭開除 阿里巴巴性侵案仍在調查中