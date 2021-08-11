台灣首座高山空氣品質維護區 阿里山將管制一至四期柴油大客車進入

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）嘉義縣為減低空氣污染、提升觀光品質， 10月1日起將管制一至四期柴油大客車，須有一年內排放空氣污染物黑煙不透光率1.0m-1以下檢驗紀錄才可進入阿里山空品維護區，首次違反相關規定的車輛將依空污法裁處新臺幣500元以上6萬元以下罰鍰，公告實施後全時段管制。

嘉義縣環保局10日辦理辦理「預告劃設阿里山空氣品質維護區實施移動污染源管制措施」公聽會，預計10月1日起管制一至四期(2011年12月31日前出廠)的柴油大客車，進入阿里山空品維護區。

嘉義縣環保局表示，自嘉義縣於2011年8月30日公告阿里山為空氣品質淨區（嘉義縣阿里山公路台18線63公里至94公里間路段），每年進入阿里山的大客車數約1萬4000至5萬3000輛，阿里山檢測不合格率由管制前的88.9%，在車主配合下，2015年後至今，檢測超過2000輛次全數合格。

環保局長張根穆表示，大型柴油車PM2.5排放濃度不但高於其他車種，且排放的廢氣已被WHO公告為一級致癌物，後將配合管制於出入口及路段設置警示告示牌，未來也將透過媒體廣播、電子看板及跑馬燈等多元管道宣導，提醒大客車駕駛人注意。

嘉義縣環保局說明，當時空氣品質淨區立法法源依舊法第31條制訂未臻完善，訴願案件多有爭議，縣府為使管制工作符合空氣污染防制法，配合環保署新修訂空氣污染防制污法第40條規定，重新公告劃定阿里山空氣品質維護區，管制1-4期柴油大客車，希望阿里山遊樂區能永遠維持良好的空氣品質及旅遊環境。

另外，空品淨區與空品維護區最大不同處，在於未來若經查獲有違規車輛將有罰則，管制車輛排放黑煙不透光率1.0m-1以下即可進入空品維護區內，相較原空品淨區規範略有修正，也預期仍能維持過去100%檢測合格率。

因此，進入管制區域內車輛應取得各縣市環境保護局核發空品維護區或空品淨區通行證、自主管理優級標章或自稽查日起一年內應有車輛排放空氣污染物檢驗紀錄，自公告生效日起管制對象車輛全時段行駛進入於空品維護區管制範圍，設車輛辨識系統24小時攝影，違反規定者將依空氣污染防制法裁處新台幣500元以上6萬元以下罰鍰。

阿里山不僅是全國首座高山空氣品質淨區，嘉義縣再將其劃設為空氣品質維護區更具指標意義，未來將逐年評估推動劃設，包括鹿草焚化廠空氣品質維護區及故宮南院空氣品質維護區等觀光及車流熱點，從高山至平地都會區，提升嘉義縣空氣品質。