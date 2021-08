美國國務院挺立陶宛友台 譴責中國報復行徑

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 中國因不滿立陶宛允許我國以「台灣」之名設立代表處,召回駐立陶宛大使。美國國務院發言人普萊斯表示,譴責中國總總報復性行徑,並支持歐洲盟友與台發展互惠關係。

立陶宛抗中友台的立場日漸鮮明,自今(2021)年2月國會批准退出由中國引導的「17+1」中國-中東歐國家合作倡議,立陶宛便開始展現與台灣友好的立場。該國6月22日宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣,爾後於7月兩國宣佈互設代表處,立陶宛更成歐洲首個允許我國以「台灣」之名營運代表處的國家。

立陶宛總總舉動挑戰中國敏感神經與政治底線,中國10日宣布召回中國駐立陶宛大使,並要求該國招回駐中大使。立國則表示遺憾並重申,「決意在一個中國原則下,追求與台灣的互惠關係,如同歐洲聯盟(EU)和世界各地的許多國家。」

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)今(11)日推文表示,美國與盟友立陶宛站在一起,並譴責中國召回駐立大使以及要求立國召回駐中大使這些報復性作為。他表示,美國支持歐洲的夥伴與台灣發展互惠關係。

We stand with our Ally Lithuania and condemn the People's Republic of China's recent retaliatory actions recalling their ambassador in Vilnius and demanding Lithuania recall its ambassador in Beijing. The U.S. supports our European partners as they develop ties with Taiwan. — Ned Price (@StateDeptSpox) August 10, 2021

中央社也報導,普萊斯今日也白宮媒體簡報會上表示,台灣在公共衛生、先進製造業與民主治理等諸多領域是全球領袖,美國以及國際社會與台灣來往獲益良多。

普萊斯強調,「各國都應該要能決定自身『一中』政策輪廓樣貌,不受到外在脅迫,美國就是這麼做。」

共和黨籍參議員盧比歐(Marco Rubio)辦公室今日也推文表示,中共的「懲罰性外交」無法讓民主國家噤聲,停止支持台灣。台灣是印太區域耀眼民主典範,跟立陶宛一樣的自由國度有權利與同為民主政體的(台灣)往來,我們必須站出來抵抗中共的侵略。

The PRC's punitive diplomacy will not silence democratic nations in their support for #Taiwan, a shining example of democracy in the Indo-Pacific. Free nations, like #Lithuania, have the right to engage with a fellow democracy. We must all stand up to the #CCP's aggression. https://t.co/pQvNem6A1T — Senator Rubio Press (@SenRubioPress) August 10, 2021

我國駐美大使蕭美琴也在推文表示,「(立陶宛)這個「瘋狂的小國」恰好是個熱愛自由的國家並做了其他歐盟國家所做的事—在台灣設立代表處,小國也可以勇氣十足、有原則並比「霸凌大國」更受尊重。」