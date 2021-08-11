度假囉！台灣金車集團推出新品牌　人氣樂團「告五人」擔任俱樂部大使

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)金車集團推出調酒新品牌，邀請台灣知名樂團「告五人」擔任俱樂部大使。

金車集團繼2020年中推出噶瑪蘭調酒Kavalan Bar Cocktail之後，今(8/11)再宣布推出全新調酒品牌「Safari Club」，首波以融合紅心芭樂與百香果的「紅心芭樂園」，以及萊姆與薄荷交織的「莫西多假期」兩種口味上架，主打雙重風味撞擊的驚喜享受，每口滿載水果香氣，搭配3%低酒精濃度，提供生活中剛剛好的微醺作用力。

同時，也邀請風靡Z世代的人氣樂團「告五人」擔任俱樂部大使，帶大家到「Safari Club」中解放壓力、喘口氣，繼續探索生活的美好，Safari Club雙重風味調酒即日起 於各大通路陸續上市，每瓶320ml建議售價42元。

「Safari Club」以雙重風味的驚喜碰撞加入低酒精罐裝調酒市場，帶來新鮮清爽的飲用體驗，「紅心芭樂園」以伏特加為基底，融合紅心芭樂與百香果飽滿的香氣，每一口都像在樂園醉心遊玩般的暢快；「莫西多假期」則結合蘭姆酒、萊姆與薄荷，經典的沁心風味，彷彿享受假期時迎面吹來的微風，令人著迷。



(圖/金車)

包裝設計貫穿「到俱樂部一同享樂」的概念，半圓標識是微笑，也是你我的生活圈，刻意預留半邊的半滿狀態，強調適當的空白喘息，能讓自己用更正向的態度面對生活，「Live a little」的品牌精神，正等著我們一起前往俱樂部拼湊生活的平衡，享樂就到Safari Club。

「Safari Club」邀請大家一起解放壓力、享受生活的樂趣，更請來「告五人」擔任俱樂部大使，告五人是台灣近年備受矚目的人氣樂團，每回推出音樂作品即迅速攻佔各大榜單，展現超高人氣，今年更風光入圍四項金曲獎項，成績亮眼。三人至今仍維持居住在宜蘭的通勤生活，享受著通勤時湧現的靈感，寫出許多饒富詩意的歌曲，工作滿檔的他們在繁忙作息中，也不忘維持工作與生活的平衡，與Safari Club的品牌精神不謀而合，希望藉由俱樂部大使的身分，邀請更多人一同入社，用雙重風味調酒給自己喘息的空間，讓感官重新開機，增添生活樂趣。

此次合作告五人也特別為Safari Club拍攝電視廣告、創作品牌主題歌曲，在輕鬆愜意的歌聲中道出「Live a Little」及時行樂、活在當下的品牌態度，三人更透露歌詞是在宜蘭海邊，看著藍天、聽著海浪聲完成的，就是希望讓大家一聽就能有來到樂園、享受假期的愉快感受。

電視廣告將於之後釋出，敬請關注Safari Club的Instagram與Facebook粉絲專頁。