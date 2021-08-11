台東熱氣球嘉年華發生熱氣球著火事故，10日有熱氣球升空時，因瞬間風而著火燒出破洞，所幸是繫留而不是自由飛行，人員平安脫困。（民眾提供）中... 台東熱氣球嘉年華發生熱氣球著火事故，10日有熱氣球升空時，因瞬間風而著火燒出破洞，所幸是繫留而不是自由飛行，人員平安脫困。（民眾提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台東熱氣球嘉年華發生10年來首次熱氣球著火事故，昨(10日) 有熱氣球升空時，因瞬間風而著火燒出破洞，所幸是繫留而不是自由飛行，人員平安脫困，台東縣政府今天表示稍後將會說明。

台東縣政府9日表示，這次台灣國際熱氣球嘉年華有別以往，專屬台東鄉親限定，即使在連日豪雨場地泥濘的情況下，還是吸引數百民眾前往，展現鄉親力挺的熱情。（台東縣政府提供）中央社

熱氣球嘉年華昨天在台東池上牧野度假村辦理繫留體驗，瞬間風造成升空熱氣球的球體著火，墜落樹林，球體墜落樹林後，被燒出一個破洞，所幸只是虛驚一場，未釀災情，現場無人受傷。

台東熱氣球活動10年來首次發生熱氣球著火的事故，引起民眾關切，台東縣政府今天稍後將會說明。

台東熱氣球嘉年華原訂8月7日至13日舉辦台東人限定的繫留預約體驗，因豪雨造成場地泥濘取消，緊急鋪設木棧板供民眾行走後，9日Hello kitty及喔熊熱氣球順利繫留升空。

台東縣政府表示，這次台灣國際熱氣球嘉年華有別以往，專屬台東鄉親限定，即使在連日豪雨場地泥濘的情況，還是吸引數百民眾前往池上牧野度假村欣賞，展現鄉親力挺熱情。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情至8月23日維持2級警戒，台東縣政府指出，以防疫為最高指導原則，取消現場售票改為預約，首度作為熱氣球繫留場地的池上牧野度假村也啟動防疫措施，現場按照指引進行總流量管制及人流管制。

在池上牧野假村舉辦的台東人限定版，自9日起每天上午5時30分至7時、下午5時至7時繫留體驗到8月13日；這兩個時段也將有台灣的造型球輪番展演。

【10年來首見】東台灣國際熱氣球嘉年華 發生著火破洞事故