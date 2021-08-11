紙餐具回收量逾8.8萬公噸 台灣環保署攜手業者續推循環容器租借服務

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）行政院環境保護署10日針對紙餐具的回收處理補貼費用表示，隨著國際紙價、紙漿持續上漲，有關向製造業者及進口業者徵收紙餐具回收清除處理費的費率，目前暫停調整，將整體考量取得共識後再予實施。

以紙餐具為例，環保署向製造業者及進口業者徵收每公斤5.4元，今年6月4日前回收處理補貼是每公斤7.25元，對處理業者的補貼已經高於對生產製造業者的徵收。

另外，國際紙價、紙漿由2020年7月每公斤17.26 元上漲至2021年6月每公斤 26.29 元，漲幅高達 52%。環保署表示，若持續上漲，過高的補貼恐讓回收處理業者有超額的利潤，回收基金也會無法有效運用，如果紙價大跌而有超額損失，該署會挹注基金加以調整回穩。目前有3家紙餐具處理廠，以至少每公斤 4.8 元價格向回收商收購，維持正常運作中。

環保署強調，基金費率調整的目的是為穩定回收處理體系，避免回收處理過程中有超額的利潤和超額的損失。有關向製造業者及進口業者徵收紙餐具回收清除處理費的費率，環保署目前暫停調整，將整體考量取得共識後再予實施。針對第一線的資源回收個體戶，環保署提高紙餐具的回收補助單價到每公斤18元，每月補助最高上限也由3,500元提升到5,000元，並延長到2021年底。

依環保署統計，2021年1~7月紙餐具回收量為8萬 8790公噸，較去年同期的8萬3364公噸增加6.51%，尚無因為調整補貼費率而出現回收量降低現象。

資收個體戶2021年1~6月回收重量5,050公噸，較去年同期2,921公噸，回收量提升73%；其中廢紙容器今年1~6月回收量較去年同期增加了132公噸，顯示疫情期間廢紙容器使用量增加，回收量也增加。

環保署除加強紙餐具的回收，2020年起展開循環容器租借服務模式試辦，與外送平台、餐具租賃業者、餐具清洗業者及環保局共同合作，希望在後疫情時代，改善一次性紙餐具使用狀況。