激怒了中國仍決心與台發展互惠關係　台灣外交部：敬佩立陶宛捍衛國家尊嚴與自由理念的意志

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國外交部今（10）日宣布召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使，理由是立國「允許台灣當局以『台灣』名義設立代表處」。對此，立陶宛表示「遺憾」，但決意與台灣發展互惠關係。

立陶宛今年曾對外宣布計劃在台開設代表處，6月22日又宣布將捐贈2萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給台灣；我國外交部長吳釗燮7月20日也證實，在立陶宛的代表處將名為「駐立陶宛台灣代表處」。而這一連串與台灣友好的舉動似乎也激怒了中國。

中國今日以不具名的「發言人」名義表態，痛批立陶宛政府此舉公然違背兩國建交公報精神，而這一模式屬較高層級的表態，也是國台辦等單位採用的模式。

中國外交部的聲明中提到，立陶宛政府不顧中方「反覆交涉、曉以利害」，宣布「允許台灣當局以『台灣』名義設立代表處」。此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害「中國主權和領土完整」。

中國政府對此表示堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立陶宛政府召回駐中國大使。

聲明提到，中方正告立方，世界上只有一個中國，「中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」。「一個中國」原則是「公認的國際關係準則和國際社會普遍共識」，是中國與其他國家發展雙邊關係的政治基礎。

中國政府和人民「實現祖國統一的決心不可動搖，維護國家主權和領土完整的紅線不容觸碰」。

最後甚至強調，「我們也正告台灣當局，台獨是死路一條，圖謀在國際上搞分裂活動絕對不會得逞」。

對此，立陶宛外交部透過聲明回應：「立陶宛外交部對中國這項舉措感到遺憾，同時藉機重申，立陶宛決意在一個中國原則下，追求與台灣的互惠關係，如同歐洲聯盟（EU）和世界各地的許多國家。」

我國外交部發言人歐江安表示，立陶宛捍衛國家尊嚴與自由理念的堅定意志令人敬佩。立陶宛是台灣理念相近的友好夥伴，雙方在民主、自由及人權等普世價值的基礎上，持續不斷加強各領域的交流。

我國與立陶宛規劃相互設立代表機構，主要目的為拓展彼此在經貿、科技、教育、文化等方面互惠互利的合作。

歐江安進一步說明，目前台灣在72個國家總共設立110個館處，其中大部份（57國）都沒有邦交關係，設處目的都是為強化雙邊在經貿、教育、文化或有利雙方人民福祉的各項領域合作，同時深化人民的交流與友誼。

未來台灣在立陶宛所設立的代表處，也是秉持相同目標，期待透過台立雙方的共同努力，強化兩國友誼，並為國際社會的和平、穩定與繁榮做出貢獻，讓良善的正面力量不斷循環、發揚光大。