Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

台灣《奈良美智特展》高雄站超搶手　開放第三波預約破萬名額秒殺

《奈良美智特展》今（10）日開放第三波預約，1萬3千多個名額於15分鐘內全數額滿。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/10 17:53
《奈良美智特展》今（10）日開放第三波預約，1萬3千多個名額於15分鐘內全數額滿。（圖/主辦單位）

《奈良美智特展》今（10）日開放第三波預約，1萬3千多個名額於15分鐘內全數額滿。（圖/主辦單位）

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）《奈良美智特展》今（10）日開放第三波預約，1萬3千多個名額於15分鐘內全數額滿。

《奈良美智特展》自7月24日起從台北移師高雄市立美術館展出，隨著疫情趨緩、藝文場館「微解封」觀眾回歸，主辦單位今（10）日中午1時開放第三梯次8月21日至9月3日的參觀預約，每週二至週四預約時段分為8場次，五至日則加開晚場共計11場次，總計1萬3千多個名額於15分鐘內全數額滿。

主辦單位表示，本展展出期間採用線上預約制，為回應大眾對本展覽的期盼，在符合中央與高市府防疫管制措施，並兼顧展覽參觀品質下，本梯次起動態調整三級轉二級的參觀人數上限；每場次參觀時間為55分鐘（包含奈良商店），以控管入場人流。

有鑑於預約者眾，主辦單位特別加大官網頻寬，並在上週五及報名開放前一日公佈「展覽預約小撇步」，包含事先開好預約系統頁面、準備好個人報名登錄資料，亦可加入特展官方LINE帳號、點選使用線上預約功能等，以降低瞬間的大量人流造成系統不順暢的情況。

對於本梯次未能成功預約的觀眾朋友，主辦單位則提及，這兩天將階段式釋出名額，系統並將自動刪除重複預約與取消紀錄，明（11）日清晨可望重新釋放每場次若干名額提供觀眾預約，歡迎大家留意系統報名。

更多《奈良美智特展》預約資訊，請密切留意臉書粉絲團「奈良美智特展」，文總、高美館官網，以隨時掌握最新預約日期公告。

展覽時間｜2021 年 7月 24 日至 10 月 31 日
展覽地點｜高雄市立美術館 105展覽室
奈良美智特展
高雄

相關新聞

【高屏部分停班停課•10日起陽光可望露臉】台灣雲林以南豪大雨•台南市3區一級淹水警戒　全台11水庫放流•下游注意安全
【高屏部分停班停課•10日起陽光可望露臉】台灣雲林以南豪大雨•台南市3區一級淹水警戒　全台11水庫放流•下游注意安全
2021/08/09 11:41
豪大雨造成南部多地電力設備受損•近4千戶仍待復電　高雄桃源斷橋3個里成孤島•消防局擬雨停後投放物資
豪大雨造成南部多地電力設備受損•近4千戶仍待復電　高雄桃源斷橋3個里成孤島•消防局擬雨停後投放物資
2021/08/07 21:03
豪雨狂炸南台灣•六龜雨量「八八風災後首見」 高雄市長陳其邁視察山區災情
豪雨狂炸南台灣•六龜雨量「八八風災後首見」 高雄市長陳其邁視察山區災情
2021/08/07 15:56
台灣線上《藝Fun劇場》收看突破16萬　羅馬尼亞舞蹈家編導芭蕾舞作《仙女》重現經典
台灣線上《藝Fun劇場》收看突破16萬　羅馬尼亞舞蹈家編導芭蕾舞作《仙女》重現經典
2021/08/06 14:38
【更新】盧碧颱風影響　台灣農委會發布高屏土石流紅色警戒66條•高雄山區逾1400人撤離
【更新】盧碧颱風影響　台灣農委會發布高屏土石流紅色警戒66條•高雄山區逾1400人撤離
2021/08/06 10:22