台灣《奈良美智特展》高雄站超搶手　開放第三波預約破萬名額秒殺

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）《奈良美智特展》今（10）日開放第三波預約，1萬3千多個名額於15分鐘內全數額滿。

《奈良美智特展》自7月24日起從台北移師高雄市立美術館展出，隨著疫情趨緩、藝文場館「微解封」觀眾回歸，主辦單位今（10）日中午1時開放第三梯次8月21日至9月3日的參觀預約，每週二至週四預約時段分為8場次，五至日則加開晚場共計11場次，總計1萬3千多個名額於15分鐘內全數額滿。

主辦單位表示，本展展出期間採用線上預約制，為回應大眾對本展覽的期盼，在符合中央與高市府防疫管制措施，並兼顧展覽參觀品質下，本梯次起動態調整三級轉二級的參觀人數上限；每場次參觀時間為55分鐘（包含奈良商店），以控管入場人流。

有鑑於預約者眾，主辦單位特別加大官網頻寬，並在上週五及報名開放前一日公佈「展覽預約小撇步」，包含事先開好預約系統頁面、準備好個人報名登錄資料，亦可加入特展官方LINE帳號、點選使用線上預約功能等，以降低瞬間的大量人流造成系統不順暢的情況。

對於本梯次未能成功預約的觀眾朋友，主辦單位則提及，這兩天將階段式釋出名額，系統並將自動刪除重複預約與取消紀錄，明（11）日清晨可望重新釋放每場次若干名額提供觀眾預約，歡迎大家留意系統報名。

更多《奈良美智特展》預約資訊，請密切留意臉書粉絲團「奈良美智特展」，文總、高美館官網，以隨時掌握最新預約日期公告。

展覽時間｜2021 年 7月 24 日至 10 月 31 日

展覽地點｜高雄市立美術館 105展覽室