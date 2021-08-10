金正恩胞妹不滿美韓軍演 嗆：無視警告將面臨更嚴重安全威脅

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）南韓與美國聯合軍事演習於本週登場，金正恩胞妹金與正對此相當不滿，表示這場軍演是「不被歡迎且自我毀滅的」，並出言恐嚇美、韓，若持續忽視北韓的警告，將迎來更大的安全威脅。

根據韓國聯合通訊社(Yonhap)，美韓聯合軍演於週二（10日）開始進行初步訓練，下週開始，雙方將應用更大型的電腦模擬系統進行演習。然而擁有核子武器的北韓認為這場軍演對於朝鮮半島內部問題的解決並無幫助，並將這次演習稱為「不被歡迎且自我毀滅的」行動。

北韓領導人金正恩的妹妹金與正對此相當不滿，甚至出言威脅，表示美國和南韓將因為無視北韓的再三警告，執意推動這項危險的戰爭演習，而面臨到更嚴重的安全威脅。

其實兩韓關係日前才看似獲得改善，因北韓與南韓於今年7月曾恢復跨境溝通，恢復軍事和政治熱線。因此金與正批判南韓參與此次演習是「背信棄義」。

金與正的反應也顯示，這次的聯合軍演將影響南韓總統文在寅為恢復彼此關係所作的努力，例如重啟被炸毀的兩韓聯絡辦公室。

對此，美國國防部發言人邁爾斯(Martin Meiners)拒絕發表評論，認為這將違反不對訓練置評的政策。他僅表示，聯合訓練是南韓和美國雙邊的決定，而且任何決定都將屬於雙方合意。